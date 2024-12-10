* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Co muszę mieć, aby korzystać z aplikacji Philips Hue Bluetooth?
Czy jeśli używam Philips Hue Bluetooth, nadal mogę korzystać z mostka Hue Bridge?
Gdzie mogę znaleźć numer seryjny moich produktów Philips Hue?
Jak mogę sprawdzić, czy moje oprogramowanie jest aktualne?
Jak i kiedy zaktualizować oprogramowanie Philips Hue?
Nie mogę zainstalować najnowszych aktualizacji oprogramowania dla moich produktów Philips Hue. Co powinienem zrobić?
Czy mogę dodać do mojego systemu produkty Philips Hue starszej generacji?
Dlaczego nie mogę sterować oświetleniem, gdy jestem poza domem?
Czy dwa systemy Philips Hue mogą ze sobą współpracować?
Czy mogę sterować wieloma mostkami za pomocą aplikacji Philips Hue?
