Wybierz rodzaj swojego produktu poniżej, aby dowiedzieć się, jak podłączyć go do inteligentnego systemu oświetlenia.
Instrukcje konfiguracji produktów Philips Hue
Zestawy startowe
Pobierz instrukcje konfiguracji zestawu startowego.
Żarówki i lampy
Pobierz instrukcje konfiguracji żarówek, lamp podłogowych, lamp stołowych, opraw i innych.
Oświetlenie, które zawiera akcesorium
Pobierz instrukcje konfiguracji oświetlenia, które jest dostarczane z akcesorium - jak ściemniacz czy inteligentny przycisk.
Oświetlenie zewnętrzne
Pobierz instrukcje konfiguracji oświetlenia zewnętrznego.
Akcesoria
Pobierz instrukcje konfiguracji Hue sync box lub innych akcesoriów.
Bezpieczeństwo
Pobierz instrukcje konfiguracji kamer i czujników bezpieczeństwa.
Często zadawane pytania
Jak dodać urządzenie Philips Hue za pomocą kodu QR?
Gdzie znajdę kody QR na moich urządzeniach Philips Hue?
Nie mogę znaleźć kodu QR na swoim urządzeniu. Co powinienem zrobić?
Czy mogę zeskanować kody QR z wielu urządzeń, aby dodać je wszystkie jednocześnie do mojego Bridge?
Czy mogę dodać wiele urządzeń do wielu pokoi, skanując ich kody QR?
Nie mogę zeskanować kodu QR. Co powinienem zrobić?
Czy mogę zeskanować kod QR ze starszego urządzenia Philips Hue, aby dodać je do mojego mostka?
Czy muszę mieć połączenie z Internetem, aby dodawać urządzenia do mostka Hue Bridge poprzez skanowanie kodów QR tych urządzeń?
Czy mogę zeskanować kod QR na urządzeniu Philips Hue, aby dodać je do mojego systemu, jeśli nie posiadam mostka Hue?
Czy mogę dodać produkt, który został już skonfigurowany, skanując jego kod QR?
