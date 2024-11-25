Philips Hue-konton

Kontot är en viktig del av Philips Hue och garanterar att endast du – och de du auktoriserar – har åtkomst till ditt system.
Din integritet är vår prioritet
Ett Philips Hue-konto är ett säkert sätt att identifiera vem som äger ett Philips Hue-system. Via kontot kan du hantera vilka användare och program som har åtkomst till dina produkter. Du kommer snart behöva skapa ett Philips Hue-konto. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina data? Läs vårt personuppgiftsmeddelande
Hantera användaråtkomst
Se (och styr!) vem som har åtkomst till ditt Philips Hue-system, oavsett om det är ett program, ett smart ekosystem eller en användare. Justera behörigheter baserat på vad du vill att användaren ska styra – bara lampor, lampor och säkerhetsenheter eller allt.
Lägg till ett extra lager av säkerhet
Konton ger oss ett mer robust sätt att identifiera ägaren till ett Philips Hue-system. Du kan till och med ställa in tvåfaktorautentisering när du loggar in på ditt konto.
Styr belysning oavsett var du befinner dig
Med ett konto och en Bridge kan du använda Kontroll utanför hemmet. Tänd och släck lampor, ta en titt på ditt Hue säkerhetssystem eller justera inställningarna i Philips Hue-appen oavsett var du är.
Styr flera Bridge-enheter
Har du mer än en Bridge? Senare i år kan du lägga till flera Bridge-enheter till ett och samma konto och sortera dem i Hem för att hålla ordning på ditt system.
Jämför användarbehörigheter
Det finns fyra typer av behörigheter som du kan tilldela användare i ditt Philips Hue-konto. Oavsett vilka behörigheter du har kan du alltid styra lamporna – även när internet är nere.
Styr belysning utan internet
Lägg till eller ta bort lampor, sensorer och strömbrytare¹
Skapa, redigera, ta bort rum och zoner
Skapa, redigera, ta bort automatiseringar
Synkronisera: Länka app till Spotify
Synkronisera: Starta eller stoppa
Secure: Aktivera eller inaktivera systemet
Säkert: Visa kamerans liveflöde och videoklipp
Säkert: Visa tidslinje för händelser
Säkert: Ta emot aviseringar
Säkert: Hantera kamerainställningar
Secure: Prenumerera
Secure: Ta bort säkerhetsenheter
Lägg till eller ta bort Bridge
Skapa, byt namn på, ta bort Hem
Hantera användarbehörigheter
Det här kan du göra med Philips Hue-konton
Philips Hue + Spotify
Länka dina Philips Hue- och Spotify-konton för att se lamporna reagera på musiken. Använd fliken Sync i Hue-appen för att starta – och förvandla rummet till en personlig konsert.
Smarta hemassistenter
Anslut ditt Philips Hue-konto till en smart hemassistent och få dina lampor att svara på dina kommandon. Tala om för dem vad de ska göra så gör de det – titta, inga händer!
Smart hemsäkerhet
Få tillgång till Philips Hue Secure, vår samling av smarta säkerhetsprodukter och funktioner för hemmet.
Frågor och svar
Hur skapar jag ett Hue-konto?
Hur skapar jag ett Hue-konto?
Vad händer med den information som jag uppger om jag registrerar mig för ett Hue-konto?
Vad händer med den information som jag uppger om jag registrerar mig för ett Hue-konto?
Kan jag använda mitt Hue-konto på flera enheter?
Kan jag använda mitt Hue-konto på flera enheter?
Vilken information kräver ett Hue-konto?
Vilken information kräver ett Hue-konto?
Krävs tvåfaktorsautentisering för att logga in på ett Hue-konto?
Krävs tvåfaktorsautentisering för att logga in på ett Hue-konto?
Kommer jag att få marknadsföringsmeddelanden när jag registrerar mig för ett Hue-konto?
Kommer jag att få marknadsföringsmeddelanden när jag registrerar mig för ett Hue-konto?
1 Om en enhet ingår i en Philips Hue Secure-konfiguration kan endast användare med behörigheten Säkerhet: Avancerad eller Administratör ta bort den.