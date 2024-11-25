Philips Hue-konton

Ett Philips Hue-konto är ett säkert sätt att identifiera vem som äger ett Philips Hue-system. Via kontot kan du hantera vilka användare och program som har åtkomst till dina produkter. Du kommer snart behöva skapa ett Philips Hue-konto. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina data? Läs vårt personuppgiftsmeddelande