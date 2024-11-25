Philips Hue-konton

Philips Hue-konton

Kontot är en viktig del av Philips Hue och garanterar att endast du – och de du auktoriserar – har åtkomst till ditt system. 

Din integritet är vår prioritet

Ett Philips Hue-konto är ett säkert sätt att identifiera vem som äger ett Philips Hue-system. Via kontot kan du hantera vilka användare och program som har åtkomst till dina produkter. Du kommer snart behöva skapa ett Philips Hue-konto. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina data? Läs vårt personuppgiftsmeddelande

 

Hue-app som visar skärmen Hantera medlemmar

Hantera användaråtkomst

Se (och styr!) vem som har åtkomst till ditt Philips Hue-system, oavsett om det är ett program, ett smart ekosystem eller en användare. Justera behörigheter baserat på vad du vill att användaren ska styra – bara lampor, lampor och säkerhetsenheter eller allt.

Illustration av ett lås

Lägg till ett extra lager av säkerhet

Konton ger oss ett mer robust sätt att identifiera ägaren till ett Philips Hue-system. Du kan till och med ställa in tvåfaktorautentisering när du loggar in på ditt konto.

En man på Hue-appen på ena sidan av bilden och ett hus på den andra sidan

Styr belysning oavsett var du befinner dig

Med ett konto och en Bridge kan du använda Kontroll utanför hemmet. Tänd och släck lampor, ta en titt på ditt Hue säkerhetssystem eller justera inställningarna i Philips Hue-appen oavsett var du är.

Styr flera Hue Bridge-enheter med Hue-kontot

Styr flera Bridge-enheter

Har du mer än en Bridge? Senare i år kan du lägga till flera Bridge-enheter till ett och samma konto och sortera dem i Hem för att hålla ordning på ditt system.

Jämför användarbehörigheter

Det finns fyra typer av behörigheter som du kan tilldela användare i ditt Philips Hue-konto. Oavsett vilka behörigheter du har kan du alltid styra lamporna – även när internet är nere.

Belysning

Säkerhet: Grundläggande

Säkerhet: Avancerad

Administratör

Styr belysning utan internet

Lägg till eller ta bort lampor, sensorer och strömbrytare¹

Skapa, redigera, ta bort rum och zoner

Skapa, redigera, ta bort automatiseringar

Synkronisera: Länka app till Spotify

Synkronisera: Starta eller stoppa

Secure: Aktivera eller inaktivera systemet

Säkert: Visa kamerans liveflöde och videoklipp

Säkert: Visa tidslinje för händelser

Säkert: Ta emot aviseringar

Säkert: Hantera kamerainställningar

Secure: Prenumerera

Secure: Ta bort säkerhetsenheter

Lägg till eller ta bort Bridge

Skapa, byt namn på, ta bort Hem

Hantera användarbehörigheter

Det här kan du göra med Philips Hue-konton

Hue-appen som visar fliken Synka med Spotify

Philips Hue + Spotify

Länka dina Philips Hue- och Spotify-konton för att se lamporna reagera på musiken. Använd fliken Sync i Hue-appen för att starta – och förvandla rummet till en personlig konsert.

Upptäck Philips Hue + Spotify
Google Nest Mini, Apple HomePod Mini och Amazon Echo Dot med vit bakgrund.

Smarta hemassistenter

Anslut ditt Philips Hue-konto till en smart hemassistent och få dina lampor att svara på dina kommandon. Tala om för dem vad de ska göra så gör de det – titta, inga händer!

Upptäck röststyrning
Smart hemsäkerhet

Smart hemsäkerhet

Få tillgång till Philips Hue Secure, vår samling av smarta säkerhetsprodukter och funktioner för hemmet.

Upptäck smart hemsäkerhet

Frågor och svar

Hur skapar jag ett Hue-konto?

Vad händer med den information som jag uppger om jag registrerar mig för ett Hue-konto?

Kan jag använda mitt Hue-konto på flera enheter?

Vilken information kräver ett Hue-konto?

Krävs tvåfaktorsautentisering för att logga in på ett Hue-konto?

Kommer jag att få marknadsföringsmeddelanden när jag registrerar mig för ett Hue-konto?

1 Om en enhet ingår i en Philips Hue Secure-konfiguration kan endast användare med behörigheten Säkerhet: Avancerad eller Administratör ta bort den.

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