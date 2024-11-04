Philips Hue + Spotify

Det är det första i sitt slag: en djup musik- och ljusintegration som låter syn och ljud sammanflätas. Länka dina Philips Hue- och Spotify-konton för att låta dina lampor reagera på vilken låt som helst.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Omge dig med musik

Se din musik komma till liv

Oavsett om du kopplar av med humörmusik eller kanaliserar din inre rockstjärna, blir din musik en upplevelse du hör, ser och känner.

Konfigurera Philips Hue + Spotify

Du behöver bara några saker för att använda Philips Hue +Spotify: en Hue Bridge, färgkompatibla lampor och vilken ljudenhet som helst.

Mobil enhet som visar skärmen för att skapa ett Underhållningsområde i Hue-appen

Skapa ditt utrymme

Du behöver färgkompatibla lampor grupperade i ett underhållningsområde i Philips Hue-appen. Har du inget underhållningsområde än? Du kan konfigurera det när du länkar dina konton.

Mobil enhet som visar inställningsskärmen för Philips Hue + Spotify i Hue-appen

Länka dina konton

Öppna fliken Synkronisera i Philips Hue-appen och följ instruktionerna på skärmen för att logga in på dina Philips Hue- och Spotify-konton.

Mobil enhet som visar fliken Synkronisera i Hue-appen

Se ljuden

Tryck på Starta synkronisering på fliken Synkronisera och börja lyssna på en låt eller spellista på alla enheter som är inloggade på ditt Spotify-konto – en telefon, surfplatta eller till och med din dator.

En symfoni av ljus och ljud

Philips Hue smart belysning och Spotify-musik är i perfekt harmoni. Få ut det mesta av din musik – och ändra hur du upplever den.

En smart lampa på ett sidobord med en mobil enhet som visar fliken Synkronisera i Hue-appen

Djup integration

Philips Hue genererar lätta manus för att återspegla musikens takt – och med Spotify är algoritmen ännu mer avancerad. Ljusmanus är perfekt anpassade till varje låt, som matchar genre, humör och meter.

Smart golvlampa med mobil enhet som visar Hue scengalleri i Hue-appen

Anpassa hur du synkroniserar

Finjustera din upplevelse genom att justera intensiteten, ljusstyrkan och till och med färgpaletten på dina lampor. Din musik är personlig, så dina lampor borde vara det också. 

Smart högtalare på ett nattduksbord

Använd vilken ljudenhet som helst

Inget ljudsystem är för litet för Philips Hue + Spotify. Använd med ett komplett surroundljudsystem eller koppla av med hörlurar anslutna till din telefon.

Utforska synkronisering med musik
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Fungerar med Philips Hue färgkompatibla lampor

Skapa ett underhållningsområde med de smarta lamporna du älskar. Philips Hue +Spotify kräver Philips Hue White och färgstämningsljus och en Hue Bridge. 

Utforska sortimentet
Sovrum med smarta bordslampor och smarta spotlights med en mobil enhet som visar fliken Synkronisera i Hue-appen

Skaffa Spotify

Philips Hue + Spotify fungerar med gratis eller betalda Spotify-konton. Skapa ett Spotify-konto, ladda ner appen till din telefon eller dator och börja njuta av det stora biblioteket med låtar och spellistor. 

Gå till Spotify
Samling av Philips Hue-lampor, Hue Bridge och en smart spotlight

Färglampor och Hue Bridge krävs

För att se dina lampor reagera på musik behöver du färgkompatibla Philips Hue smarta lampor och en Hue Bridge. 

Se hur det fungerar

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Frågor och svar

Fungerar integreringen mellan Philips Hue + Spotify med alla Philips Hue-produkter?

Vad är skillnaden mellan Philips Hue + Spotify och musikläget i Philips Hue Play HDMI sync box?

Vad är skillnaden mellan integreringen mellan Philips Hue + Spotify och tredjepartsappar?

Vilka typer av Spotify-konton är kompatibla med Philips Hue + Spotify?

Kan jag använda Philips Hue + Spotify utan ett Spotify-konto?

Behöver användarna ett Spotify Premium-konto för att ansluta Philips Hue med Spotify i Philips Hue-appen?

Hur ansluter jag Philips Hue till Spotify?

Kan jag använda röstassistenter för att styra Philips Hue + Spotify?

Vilken version av Hue-appen behöver jag för att använda Philips Hue + Spotify?

Samling av Philips Hue-lampor, Hue Bridge och en smart spotlight

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Vi vill alltid hjälpa dig! Om du behöver mer stöd i hur du ska para ihop Philips Hue med Spotify, läsa fler frågor och svar eller komma i kontakt med oss.

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