Det är det första i sitt slag: en djup musik- och ljusintegration som låter syn och ljud sammanflätas. Länka dina Philips Hue- och Spotify-konton för att låta dina lampor reagera på vilken låt som helst.
Philips Hue + Spotify
Se din musik komma till liv
Oavsett om du kopplar av med humörmusik eller kanaliserar din inre rockstjärna, blir din musik en upplevelse du hör, ser och känner.
Konfigurera Philips Hue + Spotify
Du behöver bara några saker för att använda Philips Hue +Spotify: en Hue Bridge, färgkompatibla lampor och vilken ljudenhet som helst.
Skapa ditt utrymme
Du behöver färgkompatibla lampor grupperade i ett underhållningsområde i Philips Hue-appen. Har du inget underhållningsområde än? Du kan konfigurera det när du länkar dina konton.
Länka dina konton
Öppna fliken Synkronisera i Philips Hue-appen och följ instruktionerna på skärmen för att logga in på dina Philips Hue- och Spotify-konton.
Se ljuden
Tryck på Starta synkronisering på fliken Synkronisera och börja lyssna på en låt eller spellista på alla enheter som är inloggade på ditt Spotify-konto – en telefon, surfplatta eller till och med din dator.
En symfoni av ljus och ljud
Philips Hue smart belysning och Spotify-musik är i perfekt harmoni. Få ut det mesta av din musik – och ändra hur du upplever den.
Djup integration
Philips Hue genererar lätta manus för att återspegla musikens takt – och med Spotify är algoritmen ännu mer avancerad. Ljusmanus är perfekt anpassade till varje låt, som matchar genre, humör och meter.
Anpassa hur du synkroniserar
Finjustera din upplevelse genom att justera intensiteten, ljusstyrkan och till och med färgpaletten på dina lampor. Din musik är personlig, så dina lampor borde vara det också.
Använd vilken ljudenhet som helst
Inget ljudsystem är för litet för Philips Hue + Spotify. Använd med ett komplett surroundljudsystem eller koppla av med hörlurar anslutna till din telefon.
Skaffa Spotify
Philips Hue + Spotify fungerar med gratis eller betalda Spotify-konton. Skapa ett Spotify-konto, ladda ner appen till din telefon eller dator och börja njuta av det stora biblioteket med låtar och spellistor.
Färglampor och Hue Bridge krävs
För att se dina lampor reagera på musik behöver du färgkompatibla Philips Hue smarta lampor och en Hue Bridge.
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Frågor och svar
Fungerar integreringen mellan Philips Hue + Spotify med alla Philips Hue-produkter?
Fungerar integreringen mellan Philips Hue + Spotify med alla Philips Hue-produkter?
Vad är skillnaden mellan Philips Hue + Spotify och musikläget i Philips Hue Play HDMI sync box?
Vad är skillnaden mellan Philips Hue + Spotify och musikläget i Philips Hue Play HDMI sync box?
Vad är skillnaden mellan integreringen mellan Philips Hue + Spotify och tredjepartsappar?
Vad är skillnaden mellan integreringen mellan Philips Hue + Spotify och tredjepartsappar?
Vilka typer av Spotify-konton är kompatibla med Philips Hue + Spotify?
Vilka typer av Spotify-konton är kompatibla med Philips Hue + Spotify?
Kan jag använda Philips Hue + Spotify utan ett Spotify-konto?
Kan jag använda Philips Hue + Spotify utan ett Spotify-konto?
Behöver användarna ett Spotify Premium-konto för att ansluta Philips Hue med Spotify i Philips Hue-appen?
Behöver användarna ett Spotify Premium-konto för att ansluta Philips Hue med Spotify i Philips Hue-appen?
Hur ansluter jag Philips Hue till Spotify?
Hur ansluter jag Philips Hue till Spotify?
Kan jag använda röstassistenter för att styra Philips Hue + Spotify?
Kan jag använda röstassistenter för att styra Philips Hue + Spotify?
Vilken version av Hue-appen behöver jag för att använda Philips Hue + Spotify?
Vilken version av Hue-appen behöver jag för att använda Philips Hue + Spotify?
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