Vill du komma igång med TV-bakgrundsbelysning? Det finns ett stort utbud av Hue smart belysning som du kan använda som LED bakgrundsbelysning för din TV och ditt underhållningsutrymme, allt från LED-strips till smarta bords- och golvlampor.

Gör TV:n till en ännu mer underhållande mittpunkt i vardagsrummet genom att montera en Hue Lightstrip Plus på baksidan av skärmen. Med LED-list som lyser upp väggen bakom TV:n kan du skapa en vacker ljusram och ställa in den på valfri färg eller styrka. En LED-strip är flexibel och kan böjas, formas, kapas och förlängas så att den passar skärmen. Play ljusskenor är kompakta och slanka LED-lampor som är designade för stående eller liggande montering – perfekta för att skapa färgglatt ljus på vardera sida om TV:n eller bakom skärmen. Precis som Play ljusskenor är Hue Go en kompakt dekorbelysning som kompletterar underhållningsutrymmet och kan användas för att skapa en effektfull TV-bakgrundsbelysning. Placera en ljusskena på vardera sida om TV:n och rikta mot väggen för att skapa ett färgglatt stänk av indirekt ljus bakom TV-skärmen. Om du vill att Hue smartbelysning ska öka ljusstyrkan, dimra och ändra färg synkroniserat med det som händer på skärmen kan du använda Hue Sync skrivbordsappen eller Hue Sync mobilappen parkopplad med en Philips Hue Play HDMI Sync Box.