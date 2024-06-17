Trött på att krypa under granen för att koppla in belysningen? Eller stå på tårna för att koppla ur dem innan du går och lägger dig? Med en Philips Hue smart plug är julgransproblemen sedan länge borta. Anslut julgransbelysningen till Hue Smart Plug för att enkelt tända och släcka dem – utan barr i håret.

Med Hue Smart plug kan du styra julgransbelysningen precis som med övrig Philips Hue-belysning: med Philips Hue-appen, ett smart tillbehör eller din röst.

Lysande idé: Skapa en rutin i Hue-appen som tänder julgransbelysningen precis innan du vaknar på morgonen och släcker den automatiskt när du går och lägger dig.