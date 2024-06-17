Support
Julbelysningsidéer för ett vackert vinterland hemma

10 november 2023

Julen är en speciell tid på året för många – ni kan minnas tidigare jular med familjen när ni klär granen och inreder huset tillsammans. Gör julen ännu mer minnesvärd i år genom att prova dessa idéer kring julbelysning för dina traditioner.

Ett julpyntat vardagsrum i blå, grön och röd belysning.

Styr julgransbelysningen med en smart plug

Trött på att krypa under granen för att koppla in belysningen? Eller stå på tårna för att koppla ur dem innan du går och lägger dig? Med en Philips Hue smart plug är julgransproblemen sedan länge borta. Anslut julgransbelysningen till Hue Smart Plug för att enkelt tända och släcka dem – utan barr i håret. 

Med Hue Smart plug kan du styra julgransbelysningen precis som med övrig Philips Hue-belysning: med Philips Hue-appen, ett smart tillbehör eller din röst.

Lysande idé: Skapa en rutin i Hue-appen som tänder julgransbelysningen precis innan du vaknar på morgonen och släcker den automatiskt när du går och lägger dig.

Julklappar under en gran upplysta av Hue Go smart belysning.

Smyg in en Hue Go bland julklapparna

En av de mest efterlängtade delarna av julen är att öppna julklappar. Gör julklapparna under julgranen ännu mer lockande genom att bädda in en Hue Go bland julklapparna. Vinkla den smarta lampan uppåt genom grenarna för att ge julpyntningen en unik touch.

Lysande idé: Om barnen är lite för intresserade av julklapparna som väntar på dem under julgranen kan du ställa in en Hue Motion sensor bredvid din Hue Go. När de kommer för nära tänds lamporna – och de vet att jultomten ser på.

Skapa en festlig känsla med lightstrips

Skippa traditionella julljusslingor och använd lightstrips i stället. Eftersom lightstrip är flexibel kan du väva in den i din krans eller sätta den på baksidan av julgranen. Placera en bakom ett sidobord eller ett skåp och placera dina julprylar framför den – du kan till och med sätta låtsassnö ovanpå för en extra glöd!

Lysande idé: När du ställer in scenen i rummet kan du trycka på uppspelningsikonen på scenkortet för att göra den dynamisk. Dina färgkompatibla lampor går genom färgerna i scenen för att lägga till drama i ditt julpynt.

Ge din jul en mysig glöd

Ingen julmiddag är komplett utan en festlig mittpunkt, så oavsett om du skapar ditt eget arrangemang eller väljer en butiksköpt bukett, kan du göra den glödande med det mjuka ljuset från Flourish pendellampa. Bäst hittills: Flourish pendellampa har miljontals ljusfärger, så att du kan komplettera med exakt rätt nyans.

Lysande idé: Om du har flera Philips Hue-lampor i ditt smarta belysningssystem kan du ha dem separerade i motsvarande rum i Hue-appen. Skapa en zon för att inkludera alla lampor i området för din julinställning för att snabbt skapa julglädje i hela ditt hem.

Juldekorationer som framhävs av en smart bordslampa som lyser grönt.

Lys upp dekorationer med Iris bordslampa

Iris bordslampa har både en subtil bakgrundsbelysning och ett huvudsakligt ljus – bäst när det riktas mot väggen – så att du kan framhäva ditt julpynt som du vill. Vinkla den mot din lilla julby eller låt ljuset skölja över väggen bakom din favoritfigur bland julpyntet.

Lysande idé: Låt det snöa! Fäst snöflingor i taket med fiskelina – men se till att placera dem mellan väggen och din Iris bordslampa. När ljuset lyser skapar snöflingorna intressanta skuggor på väggen bakom dem och skapar en vintrig look.

Juldekorationer på en veranda med smart utomhusbelysning.

Julbelysningsidéer utomhus för att lysa upp vägen för tomten

Inget tyder på december som julbelysning utomhus på huset. Välj färger som matchar ditt hems yttre: häng större lampor längs takfoten, sedan mindre istappslampor under för ett isande rent utseende, eller använd regnbågsbelysning för att skapa en icke-traditionell känsla.

Lysande idé: Philips Hue smarta utomhusbelysning kan enkelt förbättra din julbelysning utomhus. Ställ in färgkompatibla utomhuslampor, som Lily spotlights, till färger med jultema för att verkligen ge ditt hem en festlig känsla.

Skapa ett traditionellt rött och grönt tema, var modern med en silverblå scen eller använd en helt annan färgpalett till jul med Philips Hue-appen. Hur du dekorerar ditt hem till jul är personligt – inklusive hur du använder julens smarta lampor.

