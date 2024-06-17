Inget tyder på december som julbelysning utomhus på huset. Välj färger som matchar ditt hems yttre: häng större lampor längs takfoten, sedan mindre istappslampor under för ett isande rent utseende, eller använd regnbågsbelysning för att skapa en icke-traditionell känsla.
Lysande idé: Philips Hue smarta utomhusbelysning kan enkelt förbättra din julbelysning utomhus. Ställ in färgkompatibla utomhuslampor, som Lily spotlights, till färger med jultema för att verkligen ge ditt hem en festlig känsla.
Skapa ett traditionellt rött och grönt tema, var modern med en silverblå scen eller använd en helt annan färgpalett till jul med Philips Hue-appen. Hur du dekorerar ditt hem till jul är personligt – inklusive hur du använder julens smarta lampor.
