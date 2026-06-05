Så här ansluter du Hue Sync till Netflix

Så här ansluter du Hue Sync till Netflix

28 januari 2020

Det finns två sätt att synka Hue-ljuskällor med Netflix. Du kan antingen använda Philips Hue Play HDMI Sync box med Hue Sync-appen i mobilen eller i datorn.   

För att göra det enkelt har vi skapat två steg-för-steg-guider till att använda Hue Sync med Netflix, oavsett om du använder den nya Hue Sync box eller din dator.

Synka Hue med Netflix – Hue Sync box

Innan du börjar synkronisera behöver du ett Philips Hue-system med en Hue Bridge V2, färgkompatibla smarta Hue-ljuskällor och Sync box. Se till att du har ett underhållningsområde – där du kan lägga till upp till tio ljuskällor – inställt (inte säker på hur det går till? Gå till Inställningar > Underhållningsområden > Skapa underhållningsområde i Hue-appen).

Steg 1: Installera Hue Sync box och Hue Sync-mobilappen 

Hämta Hue Sync-mobilappen för att konfigurera Hue Sync box. Anslut Hue Sync box till en strömkälla och använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta från utdataporten på Hue Sync box till TV:ns ingångsport. När LED-indikatorn på framsidan av Hue Sync box blir blå kan du öppna appen och starta installationsprogrammet. Följ anvisningarna på skärmen för en enkel installationsprocess. Du kan även titta på vår video som visar hur man konfigurerar Hue Sync box:

Steg 2: Anslut HDMI-streamingenhet

När du synkroniserar Hue med Netflix med Hue Sync box måste du ansluta en streamingenhet för att streama innehåll på din TV. Smart-TV-apparater med inbyggda appar för streamingtjänster, som Netflix och Amazon Prime, fungerar inte med Hue Sync box. Du måste låta innehållet passera genom Sync box för att synkroniseringen med belysningen ska fungera.   

Alla HDMI-streamingenheter fungerar med Hue Sync box, inklusive (men inte begränsat till): 

  • Apple TV
  • Google Chromecast
  • PlayStation
  • Xbox
  • Roku
  • Amazons Fire TV Stick

När du har anslutit HDMI-enheten till din Hue Sync box öppnar du Hue Sync-mobilappen. Du kan byta namn på enheterna under ”HDMI-ingångar” under fliken Inställningar. Det kan vara särskilt användbart om du har flera olika ingångar. 

Steg 3: Starta Netflix

Det här steget beror på vilken streamingenhet du använder med Hue Sync box. Om du använder en streamingdongel som Chromecast kan du öppna Netflix-appen på din mobila enhet och casta direkt till skärmen. Med Fire TV Stick, Apple TV, Roku, digitalbox eller spelkonsoler som PlayStation 4 och Xbox One kan du ladda ned appen och styra den från själva skärmen.  

När du castar öppnar du Hue Sync-mobilappen och trycker på den gröna ”Start”-knappen längst ned på skärmen. Sen är det bara att njuta av alla belysningseffekter från Hue Sync med Netflix! 

Kvinna som håller en fjärrkontroll och använder Hue Sync med TV

Synka Hue med Netflix: Datorappen

Med den här metoden behöver du samma Philips Hue-system med Hue bridge och färgkompatibla ljuskällor, men du behöver inte Hue Sync box. Du behöver även en dator eller bärbar dator (Windows 10 eller senare, eller MacOS Sierra eller senare) och ett underhållningsområde som har ställts in i Hue-appen. 

Steg 1: Installera Hue Sync-datorappen

Ladda ner Hue Sync-datorappen till din dator. När den är installerad väljer du Spel-, Musik- eller Video-läge för att börja synkronisera. Appen ansluter belysningen till innehållet på datorskärmen så att du kan justera ljusstyrka och ljushastighet, ställa in synkroniseringsläge med mera.

Steg 2: Starta Netflix på datorn

Använd webbläsaren Google Chrome för att öppna Netflix och navigera till din valda TV-serie eller film och njut av showen – och surroundbelysningen.

(Valfritt) Steg 3: Casta till din tv

Även om Hue Sync-datorappen är avsedd för datorer och bärbara datorer kan du ändå använda den för din tv – allt du behöver göra är att casta. Om du har en streamingenhet som är ansluten till din TV kan du helt enkelt casta datorskärmen (spela upp Netflix i webbläsaren Chrome) eller ansluta via HDMI till TV:n för att synka belysningen. Även om detta är ett fungerande alternativ kanske det inte ger samma kvalitet som när du synkroniserar med din TV med Philips Hue Play HDMI Sync box.

Tillbaka till alla artiklar
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay