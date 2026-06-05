Så här ansluter du Hue Sync till Netflix

När du synkroniserar Hue med Netflix med Hue Sync box måste du ansluta en streamingenhet för att streama innehåll på din TV. Smart-TV-apparater med inbyggda appar för streamingtjänster, som Netflix och Amazon Prime, fungerar inte med Hue Sync box. Du måste låta innehållet passera genom Sync box för att synkroniseringen med belysningen ska fungera.

Alla HDMI-streamingenheter fungerar med Hue Sync box, inklusive (men inte begränsat till):

Apple TV

Google Chromecast

PlayStation

Xbox

Roku

Amazons Fire TV Stick

När du har anslutit HDMI-enheten till din Hue Sync box öppnar du Hue Sync-mobilappen. Du kan byta namn på enheterna under ”HDMI-ingångar” under fliken Inställningar. Det kan vara särskilt användbart om du har flera olika ingångar.