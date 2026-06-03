- Den här kampanjen gäller fram till kl 23:59 den 21 juni 2026.
- Lägg till två (2) eller fler reavaror i din varukorg och få 15% rabatt på det totala priset för kvalificerade kampanjprodukter. Om en Hue Bridge är en av dessa produkter får du 25 % rabatt på det totala priset av kvalificerade kampanjprodukter.
- Rabatten tillämpas på den totala summan med berättigade kampanjprodukter i kundvagnen när du kommer till kassan på https://www.philips-hue.com/sv-se/products/promotions/sport-experience.
- Rabatten kan tillämpas på högst 25 produkter i den här kampanjen.
- Den här kampanjen gäller i mån av tillgänglighet och alla köp omfattas av Philips Hue försäljningsvillkor.
- Vid retur av en del av en beställning, där så är berättigat, kommer det proportionella rabattvärdet att dras av från återbetalningsbeloppet.
- Denna kampanj kan inte användas tillsammans med något annat erbjudande eller kupongkod på www.philips-hue.com.
- Signify Sweden AB förbehåller sig rätten att avbryta en kampanj när som helst eller att ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt.
Upp till 25%
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
Upp till 25%
Flux LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1200 lumen
Nuvarande pris är 819,00 kr
Upp till 25%
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack
Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg
Nuvarande pris är 579,00 kr
Upp till 25%
Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
Upp till 25%
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack
Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg
Nuvarande pris är 579,00 kr
Upp till 25%
A60 – E27 smart ljuskälla – 1100
Upp till 1100 lumen
Dagsljus med fullspektrum
Ultralåg dimning 0,2%
Precisionsfärg Chromasync™
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
Upp till 25%
Flux ultra-bright LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
2900 lumen
Nuvarande pris är 1 159,00 kr
Upp till 25%
Dimmer switch
Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Nuvarande pris är 259,00 kr
Upp till 25%
Taklampa Infuse medium
Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
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Nuvarande pris är 2 649,00 kr
Upp till 25%
Centura infälld spotlight 3-pack
GU10-ljuskälla medföljer
Utskärning med 70 mm diameter
Justerbar höjd
Smalstrålande ljusfördelning
Nuvarande pris är 2 189,00 kr
Upp till 25%
Play gradient lightstrip 65 tum
Passar för 65–70 tum tv
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Nuvarande pris är 2 539,00 kr
Upp till 25%
Signe gradient golvlampa
Vit
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
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Nuvarande pris är 3 799,00 kr