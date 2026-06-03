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An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live-kampanj: upp till 25%

15% när du köper 2 eller fler. 25% med Bridge + 1 annan produkt.

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live-kampanj: upp till 25%

15% när du köper 2 eller fler. 25% med Bridge + 1 annan produkt.

53 produkter
Upp till 25%
Närbild på framsidan av GU10 – smart spotlight – (3-pack)

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
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Upp till 25%
Närbild på framsidan av Flux LED-list 3m

Flux LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1200 lumen
Upp till 25%
Närbild på framsidan av Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

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25% rabatt med Hue Bridge!

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Upp till 25%
Närbild på framsidan av Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Upp till 25%
Närbild på framsidan av Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack

Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg
Upp till 25%
Närbild på framsidan av A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

Upp till 1100 lumen
Dagsljus med fullspektrum
Ultralåg dimning 0,2%
Precisionsfärg Chromasync™
Upp till 25%
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 3m

Flux ultra-bright LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
2900 lumen
Upp till 25%
Närbild på framsidan av Dimmer switch

Dimmer switch

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Upp till 25%
Närbild på framsidan av Taklampa Infuse medium

Taklampa Infuse medium

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Upp till 25%
Närbild på framsidan av Centura infälld spotlight 3-pack

Centura infälld spotlight 3-pack

GU10-ljuskälla medföljer
Utskärning med 70 mm​ diameter
Justerbar höjd
Smalstrålande ljusfördelning
Upp till 25%
Närbild på framsidan av Play gradient lightstrip 65 tum

Play gradient lightstrip 65 tum

Passar för 65–70 tum tv
Inkluderar strömförsörjningsenhet och fästen
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box
Upp till 25%
Närbild på framsidan av Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

Vit
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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Allt om Sports Live-kampanjen

När är Sports Live-kampanjen?

Vilka produkter ingår i kampanjen?

Hur kan jag hålla mig uppdaterad om Philips Hue-erbjudanden, till exempel Sports Live-kampanjen?

Villkor

  • Den här kampanjen gäller fram till kl 23:59 den 21 juni 2026.
  • Lägg till två (2) eller fler reavaror i din varukorg och få 15% rabatt på det totala priset för kvalificerade kampanjprodukter. Om en Hue Bridge är en av dessa produkter får du 25 % rabatt på det totala priset av kvalificerade kampanjprodukter.
  • Rabatten tillämpas på den totala summan med berättigade kampanjprodukter i kundvagnen när du kommer till kassan på https://www.philips-hue.com/sv-se/products/promotions/sport-experience.
  • Rabatten kan tillämpas på högst 25 produkter i den här kampanjen.
  • Den här kampanjen gäller i mån av tillgänglighet och alla köp omfattas av Philips Hue försäljningsvillkor.
  • Vid retur av en del av en beställning, där så är berättigat, kommer det proportionella rabattvärdet att dras av från återbetalningsbeloppet. 
  • Denna kampanj kan inte användas tillsammans med något annat erbjudande eller kupongkod på www.philips-hue.com.
  • Signify Sweden AB förbehåller sig rätten att avbryta en kampanj när som helst eller att ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt.

Läs om returprocessen

Upplev detta fotbollsevenemang som aldrig förr med Hue Sports Live och din smarta belysning!

En bild av en fotbollsarena på en tv-skärm, omgiven av gröna ljusnyanser, i en kampanj för Hue Sports Live-rean.

Stora matchögonblick

Din belysning signalerar varje ögonblick – från avspark till halvtid till slutsignalen. 

En grupp vänner firar ett mål som visas på TV under en fotbollsmatch, med Hue Sports Live-funktionen som får belysningen att reagera på ögonblicket i rosa och blå toner.

Alla mål

Ljuseffekter aktiveras i realtid för att markera varje mål och fira lagets segrar.

Fyra vänner sitter tillsammans i en soffa, varav en håller en fotboll, medan de tittar på en match på TV där Hue Sports Live-funktionen får belysningen att lysa rött när det blir rött kort.

Röda och gula kort

Från svängningar i spelet till domarbeslut reagerar din belysning på varje topp och dal direkt när det sker.

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