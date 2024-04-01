Så här installerar du en Philips Hue Dimmer switch

Oavsett metod är det enkelt att ställa in din dimmer switch. Vilken metod du ska välja beror på ditt nuvarande smarta belysningssystem:

• Med en Hue Bridge: Öppna Hue-appen och gå till Inställningar > Tillbehör och tryck på den blå plusikonen (+). Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta strömbrytaren till konfigurationen.

• Utan Hue Bridge:

o Håll upp din dimmer switch mot den belysning som du vill styra (försök att hålla dig inom 15 cm från ljuskällan eller armaturen).

o Håll ned strömbrytaren i 3 sekunder tills lysdioden på strömbrytarens framsida börjar blinka.

o Håll din dimmer switch nära den belysning som du vill styra och håll ned strömbrytaren tills lampan blinkar tre gånger. Efter den tredje blinkningen kan du släppa strömbrytaren.

Nu kan du styra den här belysningen med din dimmer switch. Upprepa för upp till 10 ljuskällor. Om du vill ta bort en ljuskälla från strömbrytaren upprepar du samma procedur, men håller i stället ned Hue-knappen i tio sekunder.