Så här installerar du en Philips Hue Dimmer switch

1 september 2023

En av de största fördelarna med smart belysning från Philips Hue är möjligheten att styra belysningen med Philips Hue-appen eller din röst via din smarta hemassistent, men ibland kanske du ändå vill använda en strömbrytare.

Som tur är har vi tänkt på allt! Vi har flera olika typer av smarta belysningstillbehör, som rörelsesensorer för både inomhus- och utomhusbruk, vår Tap dial switch och naturligtvis även Philips Hue Dimmer switch. Det kan vara knepigt att installera en vanlig dimmer. Ofta krävs det en elektriker, en dyr strömbrytare eller egen kunskap om du hellre vill göra det själv. Med en Philips Hue Dimmer switch behöver du bara appen, en Philips Hue-ljuskälla och dina två händer.

Steg-för-steg-guide för att installera en Philips Hue Dimmer switch

Installera en Hue Dimmer switch och parkoppla den med ditt smarta belysningssystem med bara några få steg. Det är en enkel, intuitiv process som är utformad så att vem som helst kan slutföra den utan problem.

Steg 1: Hitta en bra plats för din Dimmer switch

Eftersom din Philips Hue dimmer switch inte är avsedd att monteras över din vanliga strömbrytare har du full frihet att placera den precis där du vill ha din nya smarta strömbrytare. Du behöver faktiskt inte ens fästa den på väggen med den medföljande klisterdynan – det går lika bra att använda den som en fjärrkontroll från valfri plats i hemmet.

Strömbrytaren består av två delar, en väggplatta och en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen fästs magnetiskt på basen och kan användas överallt. De bästa platserna att installera en dimmer switch är i närheten av ingångar och runt sittplatser i vardagsrummet eller matsalen.

(Valfritt) Steg 2: Montera med klisterdyna eller skruvar

Dimmer switch kan monteras på två olika sätt – med den medföljande självhäftande klisterdynan på bottenplattan eller genom att skruva fast väggplattan i väggen (skruvar ingår inte):

Om du bestämmer dig för att montera den med häftämnet, ta bort den självhäftande baksidan från bottenplatta, rada upp plattan exakt där du vill ha den (se till att den är rak!) och tryck sedan fast väggplattan ordentligt på väggen.

Inga skruvar levereras tillsammans med dimmer switch, men det går bra att montera bottenplattan på väggen med skruvLossa väggplattan med hjälp av en skruvmejsel och sätt i skruvar i lämplig storlek genom skruvhålen på bottenplattans baksida. Beroende på väggmaterial använder du en skruvmejsel eller skruvdragare för att fästa skruvarna på plats. För vissa väggar kan du behöva använda skruvplugg för att montera bottenplattan på bästa sätt.

Lysande idé: Du kan också fästa själva dimmer switch (utan bottenplatta) på valfri magnetisk yta, till exempel på kylskåpet. Testa själv!

Steg 3: Anslut din dimmer switch till ditt smarta belysningssystem

Oavsett metod är det enkelt att ställa in din dimmer switch. Vilken metod du ska välja beror på ditt nuvarande smarta belysningssystem:

Med en Hue Bridge: Öppna Hue-appen och gå till Inställningar > Tillbehör och tryck på den blå plusikonen (+). Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta strömbrytaren till konfigurationen. 

Utan Hue Bridge:       

o Håll upp din dimmer switch mot den belysning som du vill styra (försök att hålla dig inom 15 cm från ljuskällan eller armaturen). 

o Håll ned strömbrytaren i 3 sekunder tills lysdioden på strömbrytarens framsida börjar blinka. 

o Håll din dimmer switch nära den belysning som du vill styra och håll ned strömbrytaren tills lampan blinkar tre gånger. Efter den tredje blinkningen kan du släppa strömbrytaren. 

Nu kan du styra den här belysningen med din dimmer switch. Upprepa för upp till 10 ljuskällor. Om du vill ta bort en ljuskälla från strömbrytaren upprepar du samma procedur, men håller i stället ned Hue-knappen i tio sekunder. 

Steg 4: Anpassa inställningarna

Du kan använda Philips Hue-appen för att anpassa dina inställningar för strömbrytaren som du vill ha dem om du har en Hue Bridge. Öppna appen och gå till Inställningar > Tillbehör och klicka på den dimmer switch som du vill anpassa.

Felsöka Philips Hue Dimmer switch

Har du problem med din dimmer switch? Gör en mjuk återställning genom att hålla ned alla fyra knapparna samtidigt tills LED-lampan på strömbrytaren blir grön.

Fabriksåterställning av Philips Hue Dimmer switch

Du kan fabriksåterställa din dimmer switch genom att ta bort batteriluckan och hålla ned inställningsknappen i minst tio sekunder tills LED-lampan på framsidan blinkar orange. 

Fabriksåterställa en Philips Hue-ljuskälla

Ibland kan problem med en smart Philips Hue-ljuskälla åtgärdas genom att fabriksåterställa den med Philips Hue Dimmer switch:

  1. Starta om ljuskällan genom att släcka den, vänta i 15 sekunder och sedan tända den igen.
  2. Håll Hue Dimmer switch inom 15 centimeter från ljuskällan.
  3. Håll ned båda knapparna ”PÅ” och ”AV” i minst tio sekunder tills LED-lampan på strömbrytaren blir grön.
