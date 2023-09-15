Support
Idéer för Halloweenbelysning: Förvandla ditt hem till ett spökhus

14/09/2023

Förtrolla barnen som går bus eller godis och sätt skräck i dina gäster genom att förvandla ditt hem till din favoritplats för Halloween — en kuslig kyrkogård, en häxkammare eller en monstervilla — allt med hjälp av rätt inomhus- och utomhusbelysning för Halloween.  

Idéer för Halloweenbelysning för utomhusbruk

Ordna rätt Halloweenstämning redan i trädgården med smarta lampor som gör huset livfullt (eller tvärtom … det är ju trots allt Halloween!).  

Normal jämfört med spöklik utomhusbelysning med Philips Hue

Använd Halloweenbelysning längs gångarna

Endast de modigaste barnen kommer att våga närma sig din dörr när du använder smarta lampor för att lysa upp gångarna. Lightstrips för utomhusbruk är en favorit till Halloween, eftersom du kan lägga ut dem längs slingrande stigar och ställa in dem på valfri färg – prova orange, lila eller grönt – för att skrämma dina besökare.

Framhäv dina mest spöklika dekorationer

Skapa en kyrkogård i trädgården med egengjorda gravstenar och placera ut Lily-spotlights mellan dem. Med sina kraftfulla ljusstrålar kan Lily-spotlights skapa spännande skuggor som gör dina utomhusdekorationer extra dramatiska.

Tänd lampor med rörelse

Normal jämfört med spöklik matsalsbelysning med Philips Hue

Skapa skrämmande fönsterlampor till Halloween

Placera en ljusslinga på fönsterbrädan och täck den försiktigt med falska spindelnät, som silar ljuset från lampan. Fäst sedan silhuetter i fönstret, t.ex. ett gäng flygande fladdermöss eller en häxa ridande på en kvast. Ljusslingan kommer att lysa upp allting på ett spännande sätt. 

En lysande idé: Ge ljud till dina Halloweendekorationer med Philips Hue och Spotify! Skapa ett nytt underhållningsområde med dina Halloweenlampor (inklusive fönsterbelysning) och tryck sedan på fliken Synka i Philips Hue-appen. Spela dina Halloweenlåtar eller ljudeffekter, som åska och spökljud, så reagerar dina lampor på ljuden. 

Idéer för Halloweenbelysning för inomhusbruk

Oavsett om du bara väntar på nästa grupp utklädda barn eller om du ordnat en episk Halloweenfest kan du förvandla ditt hem så att det blir lika kusligt inuti som det är utomhus. 

Normal jämfört med spöklik pumpalykta med Hue Go

Uppgradera din pumpalykta

En pumpalykta är ofta mittpunkten i Halloweendekorationerna, så slå på stort i år med en extra stor pumpa – stor nog för en bärbar Hue Go-lampa. Urkopplad från laddkabeln passar den perfekt för en pumpa. Vill du ha den tänd längre? Dra då bara ut kabeln genom baksidan av pumpan så kan du ha den tänd hur länge du vill. 

En lysande idé: Om du saknar det dansande ljuset från ett levande ljus i din pumpalykta kan du använda Hue Labs Candlelight romance-läget för att simulera ljuset från ett värmeljus.

Skelettdekoration hängande på väggarna upplyst av ett kusligt orange ljus.

Häng ett skelett framför en Signe

Ett skelett är en av de mest populära Halloweendekorationerna, och kan verkligen göra ett spöklikt intryck när det placeras i ett hörn i vardagsrummet. Komplettera dekorationen med en Signe golvlampa – med sitt långa, slanka ljus kan den gömmas perfekt bakom ryggraden av ett skelett. Drapera ett par spindelnät eller trasiga sängkläder över och runt skelettet för att lägga till några skuggor till installationen.

En lysande idé: På humör för ett litet Halloweenupptåg? Programmera en Hue Motion sensor för att tända golvlampan på kvällen. När en ont anande person går förbi för att ta en nattmacka eller är på väg till badrummet kommer skelettet att lysa upp – och ge dem värsta skrämselhickan.

Pappersfladdermöss upplysta med en ljusslinga

Om du inte redan har en Lightstrip på plats är en av de bästa platserna för den längs baksidan av ett långt bord eller en bänk – Ljusslingan sprider ljus runt bordet och upp på väggen. Den skapar inte bara en vacker effekt för vardagsbelysning, utan skapar även den perfekta platsen för att visa upp dekorationer, som en svärm av pappersfladdermöss.

Lys upp spindelnät med en Bloom

Det kan aldrig vara fel med lite spindelnät och några läskiga kryp, men du kan göra dem ännu otäckare med smarta lampor. Efter att du hängt upp dina spindelnät och placerat ut några spindlar, kan du placera en Bloom-bordslampa precis bakom. Bloom-lampan lyser ofta mot väggen, men den här gången ska du rikta den utåt. Placera den mot en av de största spindlarna så att den kastar en skugga över rummet.

Det finns mycket mer att göra med dina smarta Halloweenlampor om du vågar! Kolla in Hue Labs för mer inspiration om Halloweenidéer eller använd en tredjepartsapp med särskilda Halloweenlägen, som OnSwitch, för att ta dekorationerna ett steg längre.

Happy Halloween från Philips Hue! 

