Det kan aldrig vara fel med lite spindelnät och några läskiga kryp, men du kan göra dem ännu otäckare med smarta lampor. Efter att du hängt upp dina spindelnät och placerat ut några spindlar, kan du placera en Bloom-bordslampa precis bakom. Bloom-lampan lyser ofta mot väggen, men den här gången ska du rikta den utåt. Placera den mot en av de största spindlarna så att den kastar en skugga över rummet.
Det finns mycket mer att göra med dina smarta Halloweenlampor om du vågar! Kolla in Hue Labs för mer inspiration om Halloweenidéer eller använd en tredjepartsapp med särskilda Halloweenlägen, som OnSwitch, för att ta dekorationerna ett steg längre.
Happy Halloween från Philips Hue!