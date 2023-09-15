Placera en ljusslinga på fönsterbrädan och täck den försiktigt med falska spindelnät, som silar ljuset från lampan. Fäst sedan silhuetter i fönstret, t.ex. ett gäng flygande fladdermöss eller en häxa ridande på en kvast. Ljusslingan kommer att lysa upp allting på ett spännande sätt.

En lysande idé: Ge ljud till dina Halloweendekorationer med Philips Hue och Spotify! Skapa ett nytt underhållningsområde med dina Halloweenlampor (inklusive fönsterbelysning) och tryck sedan på fliken Synka i Philips Hue-appen. Spela dina Halloweenlåtar eller ljudeffekter, som åska och spökljud, så reagerar dina lampor på ljuden.