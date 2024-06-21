Bästa tipsen för att använda Philips Hue rörelsesensor

13 July, 2023

Fumlar du efter lampknappen i badrummet mitt i natten? Kämpar du efter att tända lamporna i hallen med armbågen när du kommer hem med tunga matkassar? Då ska du prova att använda kroppen som lampknapp. 

När du ansluter dina smarta lampor till Hue rörelsesensorer tänds de av kroppens rörelser. Belysningen tänds och släcks automatiskt när du, din familj eller dina gäster flyttar er från rum till rum. Utöver bekvämligheten kan smarta lampor som parats ihop med rörelsesensorer utomhus även öka tryggheten genom att avskräcka oönskade gäster på natten eller när du inte är hemma.

Så här använder du rörelsesensorer utomhus

Använda rörelsesensorer vid ingångar

Även om en ingång är en självklar plats för en Hue utomhussensor är den också viktig. En rörelsesensor utomhus för en ytterdörr eller bakdörr är inte bara ett sätt att avskräcka oönskade besökare på natten, utan kan även göra din ankomst hem lite trevligare på kvällarna. Dina gäster kommer också att uppskatta lite välkomnande belysning som hjälper dem fram till dörren under mörka vinterkvällar. 

Människor på en uteplats på kvällen och en Philips Hue-sensor för utomhusbruk monterad ovanför, ansluten till lampor

Använda rörelsesensorer på din uppfart

Placera en utomhussensor över garaget eller uppfarten för att göra det lättare att komma och gå när det är mörkt. Du kan ställa in din utomhussensor till att tända flera lampor samtidigt, eller varför inte ansluta den till en rad med smarta lampor för gångstigar och vägglampor för att vägleda dig och din bil längs uppfarten? Om du har tillgång till huset via garaget kan du ställa in sensorn så att den även tänder inomhus. 

En lysande idé: Om du känner att rörelsesensorn upptäcker för mycket rörelser, t.ex. från en granne på trottoaren, kan du prova att minska rörelsekänsligheten. Om det inte fungerar kan du vinkla sensorn nedåt för att minska räckvidden.

En Philips Hue-sensor för utomhusbruk monterad på en veranda, ansluten till lampor.

Använda rörelsesensorer när du har husdjur

Oavsett om det är din katt, hund eller en hungrig igelkott som letar efter mat kan djur av misstag utlösa rörelsesensorer när de passerar. 

Men du behöver inte hållas vaken av att dina utomhuslampor tänds och släcks hela natten.

Problemet åtgärdas snabbt och enkelt genom att sänka känsligheten i Philips Hue-appen. 

Ett annat sätt att förhindra att dina husdjur tänder utomhusbelysningen är att montera sensorn högre upp. Den optimala höjden för montering av en Hue-sensor för utomhusbruk är mellan 1,5 och 2,5 meter. Och glöm inte, Hue-sensorn för utomhusbruk är trådlös och batteridriven, vilket ger dig maximal flexibilitet. 

Så här använder du rörelsesensorer inomhus

Använda rörelsesensorer i korridorer

En rörelsesensor placerad i korridoren vid sovrummen gör det smidigare att ta sig till badrummet mitt i natten. Och om du vill gå längre än så kan du se till att din rörelsesensor är inställd på att tända lamporna hela vägen till köket (om dina nattvandringar avslutas med en liten nattmacka!). Du kan även anpassa intensiteten för lamporna. Sent på kvällen kan du använda lampor med rörelsesensorer inställda på ett mjukt, varmt sken för att vägleda dig i mörkret.  

Nattlampor på golvnivå i barnens sovrum.

Använda rörelsesensorer i trappor

En trappa är ett av de bästa ställena att installera en sensor på. Det blir så mycket enklare att använda trappan när du inte behöver tänka på att tända lamporna. Det kan vara särskilt användbart när du har händerna fulla, till exempel när du bär tvätt från sovrummen till tvättmaskinen. Så glöm inte att använda en sensor i källaren eller källartrappan, även om du inte är där nere så ofta, eftersom du oftast har något i händerna då. 

En lysande idé: Ställ in rörelsesensorn på att tända de smarta lamporna med samma ljusstyrka och färg som dina andra nattlampor så att du får enhetlig belysning i hemmet.

Använda rörelsesensorer i badrum

En rörelsesensor vid dörren till badrummet hjälper dig inte bara att hitta rätt med rätt inställning, utan den kommer inte heller att rycka upp dig ur ditt sömniga tillstånd mitt i natten.

När du ansluter en rörelsesensor till en smart lampa kan du välja att sensorn ska utlösa ett svagt, varmt ljus på kvällen och natten. För att hjälpa dig känna dig aktiv och redo för dagen, ställer du in din badrumssensor till att utlösa ett klart, vitt ljus på morgonen. 

