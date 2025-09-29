Support
Smarta LED-vägglampor

Tillför ett arkitektoniskt element i vardagsrummet eller lys upp fasaden med ett kraftfullt smart ljus – med det mångsidiga sortimentet med vägglampor från Philips Hue är möjligheterna oändliga.

Guide till smarta LED-vägglampor

Läs mer om smarta LED-vägglampor

Anledningar till att använda smarta vägglampor utomhus

Använd dessa idéer för utomhusbelysning för att hjälpa dig att öka skönheten och säkerheten i dina utomhusutrymmen med smarta vägglampor.

Sovrumsbelysning för par

Med smarta vägglampor kan du skapa ett mysigt utrymme att läsa sent på natten eller lägga till accentbelysning för att skapa en avkopplande atmosfär.

5 belysningsidéer för entrén som får ditt hus att sticka ut ur mängden

Placerade på vardera sidan av dörren skapar smarta vägglampor en inbjudande miljö som välkomnar både dig och dina gäster.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

