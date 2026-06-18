15 juli 2024
Det är bara att inse att inget barn vill höra: ”Det är dags att sova!” Men i stället för att säga dessa fruktade ord kan du använda nattlampor för barn för att hjälpa dina barn att somna och sova gott.
15 juli 2024
Det är bara att inse att inget barn vill höra: ”Det är dags att sova!” Men i stället för att säga dessa fruktade ord kan du använda nattlampor för barn för att hjälpa dina barn att somna och sova gott.
Rätt nattlampa för dina barns sovrum kommer inte bara att ta bort dina barns rädsla för "monster under sängen", det kommer också att uppmuntra dem att sova i sitt eget rum.
Prova dessa idéer för nattlampor som hjälper till att vagga de små till sömns.
Sömn är avgörande för varje barns utveckling. Du kan använda LED-ljus för att hjälpa dina barn att nicka och sova gott.
Visste du att våra hjärnor kan upptäcka vilken tid på dagen det är när ljus kommer in i våra ögon? Om dina barn tillbringar kvällarna i starkt upplysta rum kan deras hjärnor luras att tro att det är dagtid – och det stör deras naturliga sömncykel. De kommer att känna sig mer vakna även när det är läggdags! Så se till att du dämpar belysningens nivå i hemmet mot kvällen.
Lysande idé: Ställ in en "somna"-automatisering i Philips Hue-appen. Denna automatisering dämpar långsamt lamporna tills de är släckta, vilket signalerar att det är dags att sova.
I takt med att barnens sömnmönster och sömnpreferenser utvecklas är möjligheten att flytta en nattlampa från lampstativet en kväll till skrivbordet tvärs över rummet nästa kväll ovärderlig. Bärbara nattlampor ger dig flexibilitet att prova olika arrangemang, så att du kan se vad som fungerar bäst för ditt barn.
Läs mer om portabiliteten hos Philips Hue Go.
Med rätt sovrumslampa på väggen kan du få en lösning som fungerar som arbetsbelysning, stämningsbelysning och till och med som nattlampa. Smarta vägglampor kan justeras efter tid på dagen eller stunden. Så du kan låta det vara ljust vid läxtid, dimra belysningen när det är dags att koppla av och dimra ner ytterligare till nattlampa när det är läggdags.
Få inspiration av mera idéer för vägglampor i sovrum.
Lamporna i dina barns sovrum ska finnas inom räckhåll och vara enkla att använda så dina barn snabbt kan hitta dem och tända dem i mörkret. Genom att lägga till en sänglampa bredvid sängen kan du uppmuntra dina barn att läsa en bok innan de går och lägger sig.
Lysande idé: Om lamporna i barnrummen inte är bredvid sängen kan du överväga att använda en smart dimmerströmbrytare i stället. Dessa dimmerströmbrytare är trådlösa och batteridrivna och kan placeras på nattduksbordet så det är enkelt att komma åt lamporna när som helst på natten.
Precis som väggmonterade lampor kan barnens taklampor i sovrummet anpassas för olika tider på dygnet – från uppvaknande till läggdags. Att använda en dimmerströmbrytare gör att denna typ av lampa kan anpassas som en nattlampa med den perfekta mängden ljus för att hjälpa ditt barn att sova gott.
Om ditt barn ofta vaknar mitt i natten för ett glas vatten eller gå till badrummet, kan installation av en rörelsesensor vägleda dem genom huset med rätt ljus. Med en rörelsesensor kan du växla till en specifik inställning på dina lampor under natten – i det här fallet ett svagt, varmt sken som håller barnen kvar i det sömniga tillståndet.
Vill du att dina barn ska känna att de har mer kontroll över sin belysning? Röststyrda lampor gör det möjligt för dem att tala om för sina lampor vad de ska göra från sin egen säng. Att låta barnen vara med och bestämma om deras sovrumsbelysning kan, förutom att hjälpa barnen att somna snabbare, bidra till att ge dem en känsla av ansvar.
Titta närmare på hur Philips Hue sovrumsbelysning kan hjälpa dig att anpassa de här idéerna för barnens nattlampor.