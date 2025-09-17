Support
LED-bordslampor

Smarta LED-bordslampor

Med dessa smarta LED-bordslampor på nattduksbordet eller TV-bänken kan du lysa upp alla delar av ditt rum.

Guide till smarta LED-bordslampor

Hur ska jag använda sängbordslampor?

Vilken LED-bordslampa ska jag välja för vardagsrummet?

Varför ska jag använda små bordslampor?

Behöver jag köpa en smart ljuskälla till min smarta LED-bordslampa?

Var ska jag placera min smarta bordslampa?

Vilken är den bästa smarta skrivbordslampan?

Läs mer om smarta LED-bordslampor

LED-bordslampor för ditt hem

Skapa en sminkhörna med smart belysning

Använd smarta bordslampor för att skapa den perfekta sminkbelysningen.

smarta bordslampor

Återvända till vanliga rutiner

Att använda rätt skrivbordslampor med smart belysning gör det lättare att komma tillbaka till skolan och arbeta hemifrån.
LED-bordslampor för barnsovrum

Nattlampor för barn

Smarta bordslampor är en nödvändighet till ditt barns sovrum, så att de kan ställa in rätt ljus för att göra läxor eller varva ner innan läggdags.

Behöver du delar till din Philips Hue-produkt?

Vill du enkelt slippa en kabel? Behöver du nya fästen till din Hue Play gradient lightstrip? Hitta de reservdelar du behöver för att förlänga livslängden på dina Philips Hue-produkter. 

Hitta en del till min produkt
Få garantiinformation

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay