11 oktober 2024
Vi är en stor del av vår tid i vardagsrummet när vi är hemma. Belysningen i vardagsrummet spelar en stor roll i att skapa rätt stämning när du har gäster eller när du vill koppla av i soffan efter en lång dag. Läs vidare för att ta reda på hur du använder belysning i vardagsrummet för alla tillfällen med dessa belysningsidéer.
11 oktober 2024
Hitta rätt armaturer och lampor för vardagsrummet
Det finns tre olika typer av belysning: stämningsbelysning, accentbelysning och aktivitetsbelysning. Oavsett om ditt vardagsrum är stort eller litet så behöver varje rum cirka 4-5 ljuspunkter. En genomtänkt belysning ger dig möjlighet att förändra stämningen i vardagsrummet efter dina behov.
Nyckeln till att skapa rätt belysning i vardagsrummet är att välja rätt armatur och lampa för alla dina och din familjs aktiviteter i rummet. Välj Philips Hue som du enkelt kan dimra upp och ner. Belysningen ska funka både om det är spelkväll och det behövs mer ljus eller om det är filmkväll och det ska vara mer dämpad belysning. Tänk också på att armaturerna och lamporna ska komplettera inredningen och möblerna i rummet.
Stämningsbelysning i vardagsrummet
Stämningsbelysning skapar en mysig atmosfär och belyser hela rummet jämnt. Om du letar efter idéer till takbelysning i vardagsrummet är lösningen att kombinera två olika typer av armaturer för att uppnå rätt balans av ljus samtidigt som du tillför en visuellt intressant effekt.
Lampor för att skapa stämning
Pendellampor, väggbelysning och spotlights kan kombineras som dekorativa detaljer. Belysningspaneler är ett annat alternativ. Om du vill ha en taklampa med wow-faktor är Datura taklampa det du letar efter. Datura har två dimbara ljuskällor som kan ställas in på valfri färgkombination. Lampan sprider ett jämnt flöde av ljus nedåt, men det som är häftigt med Datura är att den även kan lysa uppåt i taket, och du kan välja vilken typ av ljus som ska lysa nedåt respektive uppåt. Datura taklampa är två lampor i en som utgör ett dekorativt blickfång och finns i fyra slimmade, eleganta former utan ram:
Eleganta vardagsrumslampor
Ett enkelt och flexibelt sätt att tillföra ljus i vardagsrummet är att använda bordslampor och golvlampor. Om du använder färgkompatibla smarta ljuskällor med befintliga ljusarmaturer i vardagsrummet kan du dimra ned dem och ställa in dem på valfri färg. Om du letar efter något elegant passar en Flourish eller Iris bordslampa bra. Vill du lysa upp ett tråkigt hörn? Signe gradient golvlampa får med sin slanka profil plats i de minsta utrymmena. När du har placerat dina vardagsrumslampor kan du ställa in en ljusscen över dem alla för att matcha stämningen - fest, filmkväll eller koppla av i soffan!
Lampor för aktivitetsbelysning
Aktivitetsspecifik belysning för läsning och spelkvällar med familjen blir bättre och enklare med lågt hängande pendellampor, taklampor eller golv- och skrivbordslampor. Det bästa med hängande lampor är att de inte kommer i vägen för rörelse i rummet - inga nätsladdar att snubbla över!
Lampor för accentbelysning
Var kreativ med accentbelysning när du ska utforma belysningen i vardagsrummet! Accentbelysning är avsedd att framhäva specifika detaljer, till exempel eldstäder eller enskilda föremål som bilder och tavlor. Accentbelysningen kan även vara ett iögonfallande blickfång i sig själv.
Philips Hue Lightguide-ljuskällor är ett perfekt exempel! De vackra Lightguide-ljuskällorna är handblåsta och tillverkade av kristallklart glas. Reflektionerna från det invändiga röret och beläggningen skapar en unik ljuseffekt som kompletterar den unika globformen. Välj mellan liten glob, stor glob, ellips, triangulär och Edison. Använd dem i dina befintliga bordslampor (ingen skärm krävs!) för att matcha din inredning perfekt. Eller varför inte hänga dem över soffbordet eller läshörnan med den matchande tygsladden och den elegant formade kupan.
Idéer för LED-lightstrips i vardagsrummet
Oavsett vilken aktivitet du gör i vardagsrummet behöver du rätt stämning. Och ett smart sätt att lyckas varje gång är med LED-lightstrips. De ger dig flexibilitet att anpassa vardagsrummet för alla stämningar och aktiviteter – från romantiska hemmakvällar till intensiva gamingsessioner.
Eftersom vardagsrummet har olika belysningsområden är det viktigt att överväga flera olika alternativ. Philips Hue Lightstrip-familjen innehåller en rad smarta LED-lightstrips som kan användas för längre ytor som i taket på sovalkover eller mindre ytor som hyllor i en bokhylla, eller varför inte under en soffa.
Utforska våra lightstrips och hitta de som passar ditt vardagsrum bäst.
Lightstrips är också ett mångsidigt sätt att accentuera möbler med smart belysning. Böj och forma dem för att få ljus och färg precis där du behöver det.
Andra belysningsalternativ för vardagsrummet
Om ditt vardagsrum är stort eller saknar naturligt dagsljus, bör du överväga alla typer av ljuskällor som du behöver för att lysa upp rummet jämnt och snyggt. En spotlightskena som Perifo i kombination med väggbelysning är ett utmärkt sätt att lysa upp ett stort rum. För mörka hörn eller läskrokar, välj höga justerbara golvlampor eller hängande lampor som ger ljus ovanifrån. LED-lightstrips är perfekta för att skapa en mjuk men jämn ljuseffekt i mörka eller skuggade utrymmen, till exempel bakom TV-bänken eller bakom en fåtölj.
Tips! Använd en ljusscen i Hue-appen som matchar stämningen du vill skapa. Du kan spara dina favoriter så att du enkelt kan välja dem när du vill!