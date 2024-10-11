Var kreativ med accentbelysning när du ska utforma belysningen i vardagsrummet! Accentbelysning är avsedd att framhäva specifika detaljer, till exempel eldstäder eller enskilda föremål som bilder och tavlor. Accentbelysningen kan även vara ett iögonfallande blickfång i sig själv.

Philips Hue Lightguide-ljuskällor är ett perfekt exempel! De vackra Lightguide-ljuskällorna är handblåsta och tillverkade av kristallklart glas. Reflektionerna från det invändiga röret och beläggningen skapar en unik ljuseffekt som kompletterar den unika globformen. Välj mellan liten glob, stor glob, ellips, triangulär och Edison. Använd dem i dina befintliga bordslampor (ingen skärm krävs!) för att matcha din inredning perfekt. Eller varför inte hänga dem över soffbordet eller läshörnan med den matchande tygsladden och den elegant formade kupan.