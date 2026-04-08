20 januari 2026

Väckningsbelysning lyser långsamt upp ditt sovrum med ett antal intervaller som imiterar soluppgången, och varsamt väcker din kropp ur djup sömn. Till skillnad från ett traditionellt larm minskar den gradvisa uppljusningen sleep inertia (sömntröghet) – känslan som kan göra det jobbigt att vakna på morgonen – och hjälper din kropps interna klocka med naturligt dagsljus.

När den används konsekvent kan väckningsbelysning stödja en mer hälsosam sömn-/vakencykel, vilket leder till mer energi och bättre humör under dagen. Smarta lösningar som Philips Hue väckningsbelysning är utformad att hjälpa dig att somna lättare och vakna mer utvilad.