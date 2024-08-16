Att använda väggbelysning är som att måla med ljus – ett enkelt sätt att få en ny look hemma utan att behöva måla om på riktigt eller köpa ny inredning.

Väggbelysning handlar helt enkelt om att rikta ljuset direkt mot väggarna i stället för in mot mitten av rummet. Genom att belysa väggarna skapar du mjuk och jämn belysning i önskad färg och undviker bländande och skarpt ljus. Så oavsett vilken stämning du vill skapa i rummet kan du göra det med välplanerad väggbelysning!