31 mars 2023
Att använda väggbelysning är som att måla med ljus – ett enkelt sätt att få en ny look hemma utan att behöva måla om på riktigt eller köpa ny inredning.
Väggbelysning handlar helt enkelt om att rikta ljuset direkt mot väggarna i stället för in mot mitten av rummet. Genom att belysa väggarna skapar du mjuk och jämn belysning i önskad färg och undviker bländande och skarpt ljus. Så oavsett vilken stämning du vill skapa i rummet kan du göra det med välplanerad väggbelysning!
Väggbelysning inomhus
Saknar du tavlor där hemma? Inga problem! Med väggbelysning är varje vägg som en tom målarduk som bara väntar på att fyllas med smart ljus – och du har 16 miljoner färger att måla med.
Signe golvlampor är ett utmärkt alternativ för att förvandla tomma väggar och hörn till fantastiska inredningsdetaljer. Kombinera dem med Signe bordslampor så att du kan skapa precis rätt ljusstyrka och färgblandning exakt där du vill ha dem.
Och samtidigt som väggbelysningen gör rummet vackrare och ljusare kan den också fungera som mjuk arbetsbelysning. Placera bordslampan Bloom eller ett par Play-ljusskenor på ett avlastningsbord i vardagsrummet. Vinkla dem så att ljuset studsar mot väggen och lyser upp boken du läser med ett avkopplande ljus. Väggbelysning är otroligt behaglig för ögonen!
Väggbelysning utomhus
Oavsett vad det är för väder eller årstid kan du skapa en stämning som påminner om vilken årstid eller plats som helst genom att belysa väggar och staket med färgstark smart belysning.
Skapa Miami Beach-känsla på husväggarna i trädgården. Rada upp några linjära Amarant-spotlights längs trädgårdsgången och rikta dem mot väggen. Ställ in dem på att lysa i pastellrosa och gula neonfärger och låt trädgårdsgången förvandlas till rena rama Ocean Drive!
Den långsträckta designen på Amarant är avsedd för att lysa upp stora plana ytor. Väggbelysningseffekten från den kan också skapa en behaglig stämning för din middag på altanen genom att både betona strukturen i väggens tegel och sprida ett behagligt ljus över middagsbordet.
Om du är på kreativt humör kan du också placera spotlights framför trädgårdens höjdpunkter. Rikta ljuset mot dina favoritväxter, vackraste träd eller mest älskade trädgårdstomtar och låt dem skapa stämningsfulla skuggor på väggar och staket.
Lily spotlights för utomhusbruk är ett enkelt sätt att skapa den här effekten. Lily-spotlights är enkla att placera på marken och kan enkelt döljas i ett hörn eller en vrå och riktas åt nästan vilket håll som helst. De passar utmärkt för att skapa en stämningsfull ljuseffekt som ger djup åt din trädgårdsyta.