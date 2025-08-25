Hue-hemlarmsystemet är mycket mer än kameror och aviseringar. Med Hue Bridge kan dina lampor reagera på aktivitet och slås på automatiskt eller trigga ljus- och ljudlarm. Allt hanteras i en app.
Inuti Hue-hemlarmsystemet
Förhindra oönskade gäster
Oavsett om du lämnar huset eller går och lägger dig är det enkelt att aktivera Secure-systemet med en knapptryckning. Glöm inte att starta funktionen för automatisk närvaroimitation så att det ser ut som att du är hemma även när du inte är det!
Identifiera vem som är där
Secure-kameror, sensorer, videodörrklockor och chimes detekterar rörelse i synfältet – och reagerar direkt med lampor och appaviseringar baserat på dina inställningar.
Bli meddelad omedelbart
Ta reda på exakt var och när rörelse upptäcktes med ett meddelande som skickas direkt till din mobil. Med en Secure-plan kan du till och med se om rörelsen var en person, ett djur, ett fordon eller ett paket.
Verifiera ditt svar
Kontrollera live-bilden i Security Center för att se vad (eller vem!) som utlöste rörelsevarningen – och välj sedan vad du vill göra härnäst. Om du har en Secure-plan kan du dessutom kolla in den sparade videohistoriken på tidslinjen.
Avskräck potentiella hot
Är det något som verkar misstänkt? Aktivera ett larm som får belysningen att blinka eller sirenen på Secure-kameran att starta med en knapptryckning i appen. Du kan till och med använda tvåvägssamtal för att varna för en potentiell inkräktare - eller bara säga hej till ett vänligt ansikte.
Fullständig kontroll över hemsäkerheten och belysningen i en app
Hue-appen ger dig fullständig kontroll över din smarta säkerhet och belysning. Hantera Hue-kameror, videodörrklockor och sensorer, få omedelbara aviseringar och utlös automatiseringar eller larm – direkt från din telefon. Kombinera med smarta lampor för att förbättra säkerheten och anpassa din installation i en och samma app.
Uppgradera till Hue Bridge Pro – gör dina lampor rörelsemedvetna
Gör dina lampor smartare med Hue Bridge Pro. Gör om dem till rörelsedetekteringssensorer som reagerar på rörelser, skickar aviseringar och lyser upp. Du kan också aktivera ljuslarm, närvaroimitation och andra ljusfunktioner – allt från systemet du redan har.
Din integritet är vår prioritet
End-to-end-kryptering. Tvåfaktorsautentisering. En unik lösenfras för att komma åt videoklipp och historik. Philips Hue Secure har utformats med din integritet i åtanke. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina data?
Frågor och svar om hemlarmsystem
Vilka Philips Hue-produkter fungerar med en Secure-installation?
Vad behöver jag för att börja använda Philip Hue Security-funktioner?
Vad kan jag göra med videodörrklockan, chime och larmsystemet om jag tror det finns en inkräktare i mitt hem?
Hur förbättrar en Bridge mitt Secure-system?
Finns det en gratis provperiod för Secure-planens betalda funktioner, dörrklockor och chimes?
Vad är ett gör-det-själv-hemlarmsystem?
Vilket är det bästa hemlarmsystemet?
Vilket är det bästa säkerhetslarmsystemet för hem?
Vad är ett säkerhetslarmsystem?
Hittar du inget svar?
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.