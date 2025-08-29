Med Hue Secure kan du känna dig trygg i lugn och ro med känslan av att någon alltid är hemma – och med Secure-abonnemangen kan du välja exakt hur du vill övervaka ditt hem i realtid. Välj det bästa för din installation och få ut det mesta av Bridge Home Security med Philips Hue.
Hemsäkerhetsplaner
Gratis
Philips Hue Secure-kameror har omedelbar och kostnadsfri åtkomst till standardfunktioner, inklusive livestreaming, ljus- och ljudlarm, direktmeddelanden och mycket mer.
Grundläggande plan
Få 30 dagars videohistorik plus avancerade funktioner som aktivitetszoner, videoklipp och ännu smartare aviseringar. Skaffa det här abonnemanget på upp till två kameror och betala per kamera.
Plus-plan
Få 60 dagars videohistorik plus avancerade funktioner som aktivitetszoner, videoklipp och ännu smartare aviseringar. Skaffa det här abonnemanget på upp till 10 kameror och betala ett fast pris för alla.
Jämför hemsäkerhetsplaner
Livestreaming från appen eller röstpartnerskärmar
Ljus- och ljudlarm¹ ²
Instant motion-meddelanden ¹
end-to-end kryptering
Blackout-zoner
Video-stillbilder
Automatiskt på/av när du är hemma eller borta
Rörelsemedveten: använd lampor som sensorer² ⁴
Upptäcker röklarm och triggar lampor som varnar dig
Inspelning av klipp efter varandra
Aktivitetszoner
AI-driven identifiering av personer, djur, fordon och paket
AI-drivna smarta larm
Videohistorik
Kameror
Lås upp avancerade funktioner med en plan
Inspelning av videoklipp
Med en plan startar kameran inspelningen så fort rörelse upptäcks. Därefter krypterar den videon, sparar den i molnet och gör så att du kan exportera den till din mobila enhet.
Aktivitets- och förpackningszoner
Skapa en zon för mer detaljerade varningar som talar om för dig om en person, ett paket eller ett fordon har utlöst din kamera. Du kan till och med exkludera områden, som trottoaren, för att undvika onödiga varningar.
Videohistorik
Välj från en 30-dagars eller 60-dagars videohistorik och visa sedan vilka inspelningar kameran har gjort under rörelsehändelser som upptäcktes under den tidsperioden.
Uppgradera till Hue Bridge Pro – gör dina lampor rörelsemedvetna
Gör dina lampor smartare med Hue Bridge Pro. Gör om dem till rörelsedetekteringssensorer som reagerar på rörelser, skickar aviseringar och lyser upp. Du kan också aktivera ljuslarm, närvaroimitation och andra ljusfunktioner – allt från systemet du redan har.
Frågor och svar
Har Secure-planer en gräns för hur många kameror jag kan lägga till?
Hur kan jag se hur många dagar jag har kvar på min 30-dagars kostnadsfria testversion av en Secure-plan?
Behöver de avancerade funktionerna jag får med en Secure-plan en Philips Hue Bridge?
Vilken är återbetalningspolicyn för Secure-planer?
Hittar du inte svaret du letar efter?
¹Hue Bridge krävs.
² Philips Hue-lampor krävs.
³Maximalt 10 kameror.
⁴Hue Bridge Pro krävs.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.