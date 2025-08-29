Support

Hemsäkerhetsplaner

Med Hue Secure kan du känna dig trygg i lugn och ro med känslan av att någon alltid är hemma – och med Secure-abonnemangen kan du välja exakt hur du vill övervaka ditt hem i realtid. Välj det bästa för din installation och få ut det mesta av Bridge Home Security med Philips Hue.

Gratis

Gratis

Philips Hue Secure-kameror har omedelbar och kostnadsfri åtkomst till standardfunktioner, inklusive livestreaming, ljus- och ljudlarm, direktmeddelanden och mycket mer.
Grundläggande plan

Grundläggande plan

Få 30 dagars videohistorik plus avancerade funktioner som aktivitetszoner, videoklipp och ännu smartare aviseringar. Skaffa det här abonnemanget på upp till två kameror och betala per kamera.
Plus-plan

Plus-plan

Få 60 dagars videohistorik plus avancerade funktioner som aktivitetszoner, videoklipp och ännu smartare aviseringar. Skaffa det här abonnemanget på upp till 10 kameror och betala ett fast pris för alla.

Jämför hemsäkerhetsplaner

Gratis

0kr/per år

Grundläggande plan

459kr/per år

Plus-plan

1149kr/per år

Livestreaming från appen eller röstpartnerskärmar

Ljus- och ljudlarm¹ ²

Instant motion-meddelanden ¹

end-to-end kryptering

Blackout-zoner

Video-stillbilder

Automatiskt på/av när du är hemma eller borta

Rörelsemedveten: använd lampor som sensorer² ⁴

Upptäcker röklarm och triggar lampor som varnar dig

Inspelning av klipp efter varandra

Aktivitetszoner

AI-driven identifiering av personer, djur, fordon och paket

AI-drivna smarta larm

Videohistorik

30 dagar
60 dagar

Kameror

Alla kameror
Betala per kamera
Alla kameror³

Lås upp avancerade funktioner med en plan

En videoinspelning från en Hue 2K Secure-kamera som visar en kvinna som går över en uteplats.

Inspelning av videoklipp

Med en plan startar kameran inspelningen så fort rörelse upptäcks. Därefter krypterar den videon, sparar den i molnet och gör så att du kan exportera den till din mobila enhet.
Aktivitets- och förpackningszoner

Aktivitets- och förpackningszoner

Skapa en zon för mer detaljerade varningar som talar om för dig om en person, ett paket eller ett fordon har utlöst din kamera. Du kan till och med exkludera områden, som trottoaren, för att undvika onödiga varningar.
Videohistorik

Videohistorik

Välj från en 30-dagars eller 60-dagars videohistorik och visa sedan vilka inspelningar kameran har gjort under rörelsehändelser som upptäcktes under den tidsperioden.
En svart smarthemhubb Hue Bridge Pro

Uppgradera till Hue Bridge Pro – gör dina lampor rörelsemedvetna

Gör dina lampor smartare med Hue Bridge Pro. Gör om dem till rörelsedetekteringssensorer som reagerar på rörelser, skickar aviseringar och lyser upp. Du kan också aktivera ljuslarm, närvaroimitation och andra ljusfunktioner – allt från systemet du redan har.

Köpa Bridge Pro

Utforska planer i Philips Hue-appen

Vill du få ut det mesta av din Secure-säkerhetskamera? Prenumerationer finns tillgängliga i App Store eller Play Store via Hue-appen. För att prenumerera på ett abonnemang, öppna Hue-appen och gå till Inställningar > Säkerhet > Prenumerationer.

Ladda ned från App Store Hämta det från google play

Frågor och svar

Har Secure-planer en gräns för hur många kameror jag kan lägga till?

Hur kan jag se hur många dagar jag har kvar på min 30-dagars kostnadsfria testversion av en Secure-plan?

Behöver de avancerade funktionerna jag får med en Secure-plan en Philips Hue Bridge?

Vilken är återbetalningspolicyn för Secure-planer?

Hittar du inte svaret du letar efter?

¹Hue Bridge krävs.

² Philips Hue-lampor krävs.

³Maximalt 10 kameror.

⁴Hue Bridge Pro krävs.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay