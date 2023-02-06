Med Philips Hue och August fungerar dina smarta lås tillsammans med dina lampor för ett riktigt smart hem.
Philips Hue och August
Smarta lås för ett smart hem
Nyckelfri ingång, automatiserade lampor
Smarta lås från August ger nyckelfri ingång till ditt hem – och vid parkoppling med Philips Hue tänds dina lampor innan du ens kommer in.
Låt lamporna reagera på ditt lås
Programmera så att dina lampor släcks och dörren låses automatiskt när det är dags att lägga sig. Kom du precis hem från jobbet? Dörren låses upp och lamporna tänds!
Skaffa smarta lås från August
Smarta lås från August är inte bara snygga – de gör också att du kan känna dig säkrare i hela hemmet.
Få support
Vi vill alltid hjälpa dig! Läs vidare i Frågor och svar eller ta kontakt med oss om du behöver mer stöd med att parkoppla Philips Hue med August.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.