Philips Hue och August

Med Philips Hue och August fungerar dina smarta lås tillsammans med dina lampor för ett riktigt smart hem.

Smarta lås för ett smart hem

Nyckelfri ingång, automatiserade lampor

Smarta lås från August ger nyckelfri ingång till ditt hem – och vid parkoppling med Philips Hue tänds dina lampor innan du ens kommer in.

Man som stänger dörren på väg ut från hemmet

Låt lamporna reagera på ditt lås

Programmera så att dina lampor släcks och dörren låses automatiskt när det är dags att lägga sig. Kom du precis hem från jobbet? Dörren låses upp och lamporna tänds!

En samling av Philips Hue-lampor, smarta strömbrytare och Hue Bridge

Skaffa smarta lås från August

Smarta lås från August är inte bara snygga – de gör också att du kan känna dig säkrare i hela hemmet.

En samling av Philips Hue-lampor, smarta strömbrytare och Hue Bridge

Vi vill alltid hjälpa dig! Läs vidare i Frågor och svar eller ta kontakt med oss om du behöver mer stöd med att parkoppla Philips Hue med August.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

