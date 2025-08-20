Philips Hue och Matter

Hue-ljuskällor med stöd för Matter

Du kan nu direktansluta Matter-aktiverade lampor till ditt smarta hem-ekosystem. Få en förenklad uppkopplad upplevelse mellan Philips Hue och andra smarta produkter med Matter.

Matter innebär en ny standard för uppkopplade saker och erbjuder pålitlig och säker interoperabilitet mellan smarta hemenheter som stöds. För att kunna använda den här integrationen behöver du Matter-aktiverade Hue-ljuskällor (håll utkik efter Matter-logotypen på lamporna) och en Thread Border Router som t.ex. Apple HomePod Mini, Amazon Echo smarta högtalare (4th gen), Nanoleaf eller Google Nest Hub.