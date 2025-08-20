Support

Philips Hue och Matter

Matter bygger på principerna om enkelhet, tillförlitlighet, interoperabilitet och säkerhet. Det är en kvalitetsstämpel att enheter som bygger på det att det här protokollet fungerar sömlöst tillsammans, både i dag och i framtiden. 

Två kvinnor i ett vardagsrum med mjuka toner av blått och lila smart belysning,

Grunden till anslutna saker

Koppla Hue till smarta hemprodukter och ekosystem med Matter

Matter skapar en förenklad uppkopplad upplevelse mellan Philips Hue och andra smarta hemprodukter. Det ger enklare interoperabilitet mellan smarta hemenheter på ett tillförlitligt och säkert sätt.

Nya Hue Bridge Pro och Philips Hue Bridge smarta belysningskontrollsystem.

Har du en Hue Bridge eller Bridge Pro? De har redan stöd för Matter

Hue Bridge och Bridge Pro låser upp allt – inklusive Matter. Hue Bridge har uppdaterats för att stödja Matter vilket innebär att dina Hue lampor och tillbehör automatiskt även har stöd för Matter.¹

En Matter-aktiverad Philips Hue smart lampa med förpackning och Hue app.

Hue-ljuskällor med stöd för Matter

Du kan nu direktansluta Matter-aktiverade lampor till ditt smarta hem-ekosystem. Få en förenklad uppkopplad upplevelse mellan Philips Hue och andra smarta produkter med Matter.
Matter innebär en ny standard för uppkopplade saker och erbjuder pålitlig och säker interoperabilitet mellan smarta hemenheter som stöds. För att kunna använda den här integrationen behöver du Matter-aktiverade Hue-ljuskällor (håll utkik efter Matter-logotypen på lamporna) och en Thread Border Router som t.ex. Apple HomePod Mini, Amazon Echo smarta högtalare (4th gen), Nanoleaf eller Google Nest Hub.

Ett par kommer in i ett vardagsrum som är upplyst med ett varmvitt, smart ljus.

Integrera enkelt med andra smarta hemenheter

Du kan ansluta till alla favoriter – Amazon Alexa, Apple Home och Google Assistant – utöver andra smarta hemenheter och appar med stöd för Matter. För att kunna använda den här integrationen behöver du Matter-aktiverade Hue-ljuskällor (håll utkik efter Matter-logotypen på lamporna) och en Thread Border Router som t.ex. Apple HomePod Mini, Amazon Echo smarta högtalare (4th gen), Nanoleaf eller Google Nest Hub.

Matter-logotypen

Ledande inom smart belysning

Philips Hue och vårt moderbolag, Signify, sitter i styrelsen för Connectivity Standard Alliance (tidigare känt som Zigbee Alliance). Som aktiv medlem i Matters ledningsgrupp har vi bidragit till utveckling, testning och standardisering av denna nya standard.

Ett nytt Hue Bridge Pro belysningskontrollsystem i svart.

Det här behöver du

Har du redan en Hue Bridge eller en Hue Bridge Pro? Då är du redo! Du får programuppdateringen som aktiverar Matter automatiskt, så du behöver inget mer.

Alla Philips Hue-produkter – både nya och befintliga – fungerar med Matter om de är anslutna via Hue Bridge.²

Köp Hue Bridge

Frågor och svar

Vilka fördelar finns med Matter?

Vilka Hue-produkter fungerar med Matter?

Behöver jag en Philips Hue Bridge för att ansluta mina enheter via Matter?

Hur ansluter jag med Matter?

Finns det några hårdvarukrav för att använda Matter med Philips Hue?

Fungerar mina smarta hem-integrationer snabbare med Matter?

Ett urval av Philips Hue smarta ljuskällor och smart styrning inklusive dimmer switch och smart button.

Få support

Vi hjälper dig gärna! Om du behöver mer hjälp med att använda Philips Hue och Matter kan du ta en titta på frågor och svar eller kontakta oss.

Besök support
  1. Philips Hue Play HDMI sync box och strömbrytaren på Tap dial switch stöder inte Matter.
  2. Eftersom Philips Hue Bridge aktiverar stöd för Matter kan produkter som ansluts via Bluetooth inte användas med Matter.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

