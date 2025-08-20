Matter bygger på principerna om enkelhet, tillförlitlighet, interoperabilitet och säkerhet. Det är en kvalitetsstämpel att enheter som bygger på det att det här protokollet fungerar sömlöst tillsammans, både i dag och i framtiden.
Philips Hue och Matter
Koppla Hue till smarta hemprodukter och ekosystem med Matter
Matter skapar en förenklad uppkopplad upplevelse mellan Philips Hue och andra smarta hemprodukter. Det ger enklare interoperabilitet mellan smarta hemenheter på ett tillförlitligt och säkert sätt.
Har du en Hue Bridge eller Bridge Pro? De har redan stöd för Matter
Hue Bridge och Bridge Pro låser upp allt – inklusive Matter. Hue Bridge har uppdaterats för att stödja Matter vilket innebär att dina Hue lampor och tillbehör automatiskt även har stöd för Matter.¹
Hue-ljuskällor med stöd för Matter
Du kan nu direktansluta Matter-aktiverade lampor till ditt smarta hem-ekosystem. Få en förenklad uppkopplad upplevelse mellan Philips Hue och andra smarta produkter med Matter.
Matter innebär en ny standard för uppkopplade saker och erbjuder pålitlig och säker interoperabilitet mellan smarta hemenheter som stöds. För att kunna använda den här integrationen behöver du Matter-aktiverade Hue-ljuskällor (håll utkik efter Matter-logotypen på lamporna) och en Thread Border Router som t.ex. Apple HomePod Mini, Amazon Echo smarta högtalare (4th gen), Nanoleaf eller Google Nest Hub.
Integrera enkelt med andra smarta hemenheter
Du kan ansluta till alla favoriter – Amazon Alexa, Apple Home och Google Assistant – utöver andra smarta hemenheter och appar med stöd för Matter. För att kunna använda den här integrationen behöver du Matter-aktiverade Hue-ljuskällor (håll utkik efter Matter-logotypen på lamporna) och en Thread Border Router som t.ex. Apple HomePod Mini, Amazon Echo smarta högtalare (4th gen), Nanoleaf eller Google Nest Hub.
Ledande inom smart belysning
Philips Hue och vårt moderbolag, Signify, sitter i styrelsen för Connectivity Standard Alliance (tidigare känt som Zigbee Alliance). Som aktiv medlem i Matters ledningsgrupp har vi bidragit till utveckling, testning och standardisering av denna nya standard.
Det här behöver du
Har du redan en Hue Bridge eller en Hue Bridge Pro? Då är du redo! Du får programuppdateringen som aktiverar Matter automatiskt, så du behöver inget mer.
Alla Philips Hue-produkter – både nya och befintliga – fungerar med Matter om de är anslutna via Hue Bridge.²
Frågor och svar
Få support
Vi hjälper dig gärna! Om du behöver mer hjälp med att använda Philips Hue och Matter kan du ta en titta på frågor och svar eller kontakta oss.
- Philips Hue Play HDMI sync box och strömbrytaren på Tap dial switch stöder inte Matter.
- Eftersom Philips Hue Bridge aktiverar stöd för Matter kan produkter som ansluts via Bluetooth inte användas med Matter.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.