Paket: 2 x Secure trådbunden kamera
Håll ett öga på ditt hem från var som helst med två trådbundna Secure-kameror, som kan användas både inomhus och utomhus. Få en 1080p HD livestream, slå på lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse detekteras, eller till och med utlösa ett ljudlarm med ett tryck i Hue-appen.
3458,00 kr
Produktfördelar
- End-to-end kryptering
- 1080P HD-video
- Ansluts till eluttag
- Väggmontering ingår
I det här paketet
2 x Hue Secure trådbunden kamera
Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådbundna hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.Secure trådbunden kamera
Specifikationer
Produktinformation
Belopp
2
Tekniska specifikationer
