Närbild på framsidan av Paket: 3 x Secure trådbunden kamera

Paket: 3 x Secure trådbunden kamera

Håll ett öga på ditt hem med tre trådbundna Secure-kameror. De har 1080p HD livestream, nattsyn och funkar både inomhus och utomhus. Få varningar på din mobila enhet så fort rörelse detekteras.

5187,00 kr

Produktfördelar

  • End-to-end kryptering
  • 1080P HD-video
  • Ansluts till eluttag
  • Väggmontering ingår
I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue Secure trådbunden kamera

3 x Hue Secure trådbunden kamera

Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådbundna hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.

Secure trådbunden kamera

Specifikationer

Produktinformation

Belopp

3

Tekniska specifikationer

3x Hue Secure trådbunden kamera

