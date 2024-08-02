*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Paket: 3 x Secure trådbunden kamera
Håll ett öga på ditt hem med tre trådbundna Secure-kameror. De har 1080p HD livestream, nattsyn och funkar både inomhus och utomhus. Få varningar på din mobila enhet så fort rörelse detekteras.
5187,00 kr
Produktfördelar
- End-to-end kryptering
- 1080P HD-video
- Ansluts till eluttag
- Väggmontering ingår
I det här paketet
3 x Hue Secure trådbunden kamera
Låt Philips Hue hålla ett öga på hemmet åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras. Du kan till och med aktivera ett ljudlarm med en knapptryckning i Hue-appen. Den här trådbundna hemsäkerhetskameran är lätt att montera och installera i alla hem.Secure trådbunden kamera
Specifikationer
Produktinformation
Belopp
3
Tekniska specifikationer
