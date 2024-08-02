Erbjudande
Paket: Ambiance gradient lightstrip + extension + Bridge Pro
Gör det mysigt med Ambiance gradient lightstrip, förlängning samt en Bridge Pro. Få vackra blandningar av färger som ger liv åt alla utrymmen med smart styrning via Hue-appen.
Nuvarande pris är 3091,45 kr, ursprungligt pris är 3637,00 kr
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- Vitt och färgat ljus
- Flexibel och förlängbar LED-list
- Enkel att installera själv
- Lägg till över 150 lampor och tillbehör
- Upp till 1800 lumen
I det här paketet
1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 meter
Denna ljusslinga använder gradient-teknik som blandar flera färger och ljus på en gång. Den är flexibel och förlängbar upp till 10 meter, så att du kan få ett färgglatt ljus i alla utrymmen.Ambiance gradient lightstrip 2 meter
1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip förlängning 1 meter
Förläng din Ambiance gradient lightstrip med denna 1 meter långa förlängning om du vill täcka ett större område med ett färgglatt ljus. Endast för Ambiance gradient lightstrip.Ambiance gradient lightstrip förlängning 1 meter
1 x Hue Bridge Pro
Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.Bridge Pro
Specifikationer
Paket som du kanske gillar
Hue White and color ambiance
Signe gradient golvlampa
3799,00 kr
Hue White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 meter
1849,00 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordslampa
2539,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
819,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (2-pack)
579,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (2-pack)
1269,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Play light bar 2-pack
1619,00 kr