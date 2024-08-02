I det här paketet

1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 meter Denna ljusslinga använder gradient-teknik som blandar flera färger och ljus på en gång. Den är flexibel och förlängbar upp till 10 meter, så att du kan få ett färgglatt ljus i alla utrymmen. Ambiance gradient lightstrip 2 meter

1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip förlängning 1 meter Förläng din Ambiance gradient lightstrip med denna 1 meter långa förlängning om du vill täcka ett större område med ett färgglatt ljus. Endast för Ambiance gradient lightstrip. Ambiance gradient lightstrip förlängning 1 meter