Support
Närbild på framsidan av Paket: Ambiance gradient lightstrip + extension + Bridge Pro

Erbjudande

Paket: Ambiance gradient lightstrip + extension + Bridge Pro

Gör det mysigt med Ambiance gradient lightstrip, förlängning samt en Bridge Pro. Få vackra blandningar av färger som ger liv åt alla utrymmen med smart styrning via Hue-appen.

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • Vitt och färgat ljus
  • Flexibel och förlängbar LED-list
  • Enkel att installera själv
  • Lägg till över 150 lampor och tillbehör
  • Upp till 1800 lumen
Visa alla produktspecifikationer

I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 meter

1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 meter

Denna ljusslinga använder gradient-teknik som blandar flera färger och ljus på en gång. Den är flexibel och förlängbar upp till 10 meter, så att du kan få ett färgglatt ljus i alla utrymmen.

Ambiance gradient lightstrip 2 meter
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip förlängning 1 meter

1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip förlängning 1 meter

Förläng din Ambiance gradient lightstrip med denna 1 meter långa förlängning om du vill täcka ett större område med ett färgglatt ljus. Endast för Ambiance gradient lightstrip.

Ambiance gradient lightstrip förlängning 1 meter
Närbild på framsidan av Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.

Bridge Pro

Paket som du kanske gillar

Köp 2 för 30%
Signe gradient golvlampa

Hue White and color ambiance

Signe gradient golvlampa

3799,00 kr

Köp 2 för 30%
Ambiance gradient lightstrip 2 meter

Hue White and color ambiance

Ambiance gradient lightstrip 2 meter

1849,00 kr

Köp 2 för 30%
Motion sensor

Hue

Motion sensor

519,00 kr

Köp 2 för 30%
Signe gradient bordslampa

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordslampa

2539,00 kr

Köp 2 för 30%
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

259,00 kr

A60 – E27 smart ljuskälla (3-pack)

Hue White ambiance filament

A60 – E27 smart ljuskälla (3-pack)

1149,00 kr

Köp 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Hue White ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

819,00 kr

Köp 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (2-pack)

Hue White ambiance

GU10 – smart spotlight – (2-pack)

579,00 kr

Köp 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (2-pack)

Hue White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (2-pack)

1269,00 kr

Köp 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Hue White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

1849,00 kr

Köp 2 för 30%
Play light bar 2-pack

Hue White and color ambiance

Play light bar 2-pack

1619,00 kr

Köp paket med Hue Bridge
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay