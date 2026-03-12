Utomhuspaket: Lily XL spotlight + Outdoor lightstrip 5m

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För tillfället slut i lagret

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Om Utomhuspaket: Lily XL spotlight + Outdoor lightstrip 5m

Med LowVolt-paketet, som innehåller en Lily XL-spotlight och en Outdoor lightstrip 5m , kan du både lysa upp ett träd eller rosorna i trädgården och i kombination med lightstrip får du en mer dekorativ inramning. Båda produkterna är enkla att installera med plug & play. Spotten har ett spjut som du enkelt kan placera i trädgården och lightstrip kan antingen monteras med clips under din altankant eller runt ett träd.

  • Integrerad LED-belysning
  • Vitt och färgat ljus
  • LowVolt-system
  • Hue Bridge krävs
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