Utomhuspaket: Lily XL spotlight + Outdoor lightstrip 5m
Paketpriset är 3009,15 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 4728,00 kr
Paketpriset är 3009,15 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 4728,00 kr
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Om Utomhuspaket: Lily XL spotlight + Outdoor lightstrip 5m
Med LowVolt-paketet, som innehåller en Lily XL-spotlight och en Outdoor lightstrip 5m , kan du både lysa upp ett träd eller rosorna i trädgården och i kombination med lightstrip får du en mer dekorativ inramning. Båda produkterna är enkla att installera med plug & play. Spotten har ett spjut som du enkelt kan placera i trädgården och lightstrip kan antingen monteras med clips under din altankant eller runt ett träd.
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- Integrerad LED-belysning
- Vitt och färgat ljus
- LowVolt-system
- Hue Bridge krävs
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871717
Produktinformation
- Hue White and color ambiance Lily XL spotlight för utomhusbruk
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- Hue White and color ambiance Lightstrip Outdoor 5 meter
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