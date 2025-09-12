Hue Festavia LED-lljusslinga för utomhusbruk med globlampor 14m
Gör det mysigt eller fixa feststämning runt din altan, pergola eller uteplats. Denna LED-ljusslinga med okrossbara globlampor skimrar med mätttade färger eller vitt ljus, oavsett om den skapar en gradient eller spelar upp animerade ljuseffekter. Ett säkert lågvoltssystem gör att de kan anslutas till ett vanligt eluttag med den medföljande nätadaptern.
Längd
Paket
Nuvarande pris är 2539,00 kr
Produktfördelar
- 14m med 20 ljuskällor
- Kraftig utbytbar ljuskälla 50 lumen
- Ljus med fullspektrum (1000-20000K)
- Musiksynkronisering och dynamiska effekter
- Nätaggregat med lågspänning ingår
Enkel installation med plug-and-play
Festavia ljusslingor med globlampor är lågvolt och kan enkelt kopplas in i ett vanligt eluttag med den medföljande nätadaptern Ingen komplicerad omkoppling behövs. Du kan enkelt ansluta ljusslingor till ett befintligt lågvoltssystem och koppla ihop dem med andra ljuskällor i din utemiljö. Ljusslingor med globlampor kan inte förlängas rakt av, men du kan ansluta två ljusslingor till strömadaptern med hjälp av en T-koppling som följer med förlängningsslingan.
Byggd för att hålla, oavsett väder
Festavia ljusslingor med globlampor är konstruerade för utomhusbruk-oavsett om det regnar, är soligt eller snöar. Nu behöver du inte ta ner dina lampor, låt dem sitta kvar tills nästa gång De hållbara ljuskällorna som ser ut som glas är vattentät, tål alla väder, går inte sönder lätt och kan bytas ut om det skulle behövas.
Färgsprakande fest, slappna av i ett varmt sken
Globljusslingor med integrerade LED-lampor och den senaste Chromasync™-tekniken. De lyser med klart vitt och färgglatt ljus, perfekt för fester utomhus. Vill du spela musik på din fest? Synka belysningen med din musik och se hur färgerna rör sig i takt med låten. När det är dags att koppla av kan du dimra ljuset till låg ljusstyrka i valfri nyans från varmt till kallvitt. Skapa en extra mysig stämning med en ljusscen eller specialeffekter – till exempel levande ljus.
Festens ljus och själ
Festavias globlampor med sin stilrena och iögonfallande Lightguide-design är en vacker detalj i din utemiljö – oavsett om de är tända eller släckta! Varje Lightguide-ljuskälla har en inre del som optimerar färg, ljusstyrka och ljusriktning för bästa ljuseffekt. Anpassa dem precis som du vill, skapa en färggradient över slingan, välj ljusscener efter säsong eller använd specialeffekter. Allt för att perfekt matcha stämningen vid fester, speciella tillfällen eller när du kopplar av utomhus.
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Svart
Material
Syntet