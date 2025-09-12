Enkel installation med plug-and-play

Festavia ljusslingor med globlampor är lågvolt och kan enkelt kopplas in i ett vanligt eluttag med den medföljande nätadaptern Ingen komplicerad omkoppling behövs. Du kan enkelt ansluta ljusslingor till ett befintligt lågvoltssystem och koppla ihop dem med andra ljuskällor i din utemiljö. Ljusslingor med globlampor kan inte förlängas rakt av, men du kan ansluta två ljusslingor till strömadaptern med hjälp av en T-koppling som följer med förlängningsslingan.