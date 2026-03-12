Bundle: Hue sync box 8K + Play light bar 2-pack, svart
Paketpriset är 5470,10 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 5758,00 kr
Paketpriset är 5470,10 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 5758,00 kr
Erbjudande
I lager
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Om Bundle: Hue sync box 8K + Play light bar 2-pack, svart
Förvandla din underhållning till en helt fängslande ljusupplevelse med en Hue Play HDMI sync box 8K och två Play light bars. Ta spelandet, tittandet och lyssnandet till nästa nivå!
- Synkroniserar ljus med TV-innehåll på 8K 60Hz och 4K 120Hz
- Certifierad HDMI 2.1
- Skapar en-till-en färgsynkronisering med det som visas på din skärm
- Koppla ihop upp till 10 Philips Hue lampor
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330179
Produktinformation
- Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue White and color ambiance Play light bar 2-pack
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