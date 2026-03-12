Bundle: Hue sync box 8K + Play light bar 2-pack, svart

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I lager
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Om Bundle: Hue sync box 8K + Play light bar 2-pack, svart

Förvandla din underhållning till en helt fängslande ljusupplevelse med en Hue Play HDMI sync box 8K och två Play light bars. Ta spelandet, tittandet och lyssnandet till nästa nivå!

  • Synkroniserar ljus med TV-innehåll på 8K 60Hz och 4K 120Hz
  • Certifierad HDMI 2.1
  • Skapar en-till-en färgsynkronisering med det som visas på din skärm
  • Koppla ihop upp till 10 Philips Hue lampor
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