Bundle: Play light bar 2 pack, vit + Hue sync box 8K
Paketpriset är 5470,10 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 5758,00 kr
Paketpriset är 5470,10 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 5758,00 kr
Erbjudande
I lager
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Om Bundle: Play light bar 2 pack, vit + Hue sync box 8K
Förvandla din underhållning till en helt fängslande ljusupplevelse med en Hue Play HDMI sync box 8K och två Play light bars. Ta spelandet, tittandet och lyssnandet till nästa nivå!
- Synkroniserar ljus med TV-innehåll på 8K 60Hz och 4K 120Hz
- Certifierad HDMI 2.1
- Skapar en-till-en färgsynkronisering med det som visas på din skärm
- Koppla ihop upp till 10 Philips Hue lampor
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330188
Produktinformation
- Hue White and color ambiance Play light bar 2-pack
- 1
- Hue Play HDMI sync box 8K
- 1