Bundle: Play light bar 2 pack, vit + Hue sync box 8K

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Om Bundle: Play light bar 2 pack, vit + Hue sync box 8K

Förvandla din underhållning till en helt fängslande ljusupplevelse med en Hue Play HDMI sync box 8K och två Play light bars. Ta spelandet, tittandet och lyssnandet till nästa nivå!

  • Synkroniserar ljus med TV-innehåll på 8K 60Hz och 4K 120Hz
  • Certifierad HDMI 2.1
  • Skapar en-till-en färgsynkronisering med det som visas på din skärm
  • Koppla ihop upp till 10 Philips Hue lampor
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