Ljusspridare till Turaco Hue-vägglampa
Nuvarande pris är 129,00 kr
Nuvarande pris är 129,00 kr
Nyhet
I lager
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Om Ljusspridare till Turaco Hue-vägglampa
Har ljusspridaren till din Turaco-vägglampa blivit missfärgad, smutsig eller skadad av längre tids exponering utomhus? Nu kan du enkelt byta ut ljusspridaren mot en ny som är enkel att montera så du tryggt kan fortsätta använda dina utomhusbelysningar utan att behöva byta ut hela armaturen.
- Väderbeständig
- Lätt att montera
- Kompatibel med Turaco
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103126078
Design och finish
- Material
- Polypropen
Övrigt
- Typ
- Vägglampor
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103126078
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,15 kg
- Höjd
- 83 mm
- Längd
- 209 mm
- Bredd
- 101 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004334801
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103126078
Produktens mått och vikt
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Nettovikt
- 0,22 lb
- Total höjd
- 74 mm
- Total längd
- 200 mm
- Total bredd
- 96 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning