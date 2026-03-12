Har ljusspridaren till din Turaco-vägglampa blivit missfärgad, smutsig eller skadad av längre tids exponering utomhus? Nu kan du enkelt byta ut ljusspridaren mot en ny som är enkel att montera så du tryggt kan fortsätta använda dina utomhusbelysningar utan att behöva byta ut hela armaturen.

Väderbeständig

Lätt att montera

Kompatibel med Turaco