Ljusspridare till Turaco Hue-vägglampa

Nyhet
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I lager
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Om Ljusspridare till Turaco Hue-vägglampa

Har ljusspridaren till din Turaco-vägglampa blivit missfärgad, smutsig eller skadad av längre tids exponering utomhus? Nu kan du enkelt byta ut ljusspridaren mot en ny som är enkel att montera så du tryggt kan fortsätta använda dina utomhusbelysningar utan att behöva byta ut hela armaturen.

  • Väderbeständig
  • Lätt att montera
  • Kompatibel med Turaco
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