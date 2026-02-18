Sätt ihop ditt egna startpaket
Gradient LED strip
Hue Bridge Pro
Trådbunden videodörrklocka
Gamingrum
Sovrum
Matrum
Trädgård
Badrum
Kök
Gör hemmet säkert
Belysning för välbefinnande
Synka med underhållning
Sätt stämningen
Utomhus
Vad är smart belysning?
Hue-appar
Om du undrar hur du kan spara energi hemma med Philips Hue smarta belysning har vi gjort en studie där vi jämförde olika inställningar för white and colour ambience-lampor – och här är resultatet.
De smarta lamporna Philips Hue Iris och Philips Hue Go har nyligen uppdaterats och är båda stilrena och kompletterar heminredningen.