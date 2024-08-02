*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Försäljning
Multipack: E14 kronljuskälla 4-pack
Köp 4-pack E14 Philips Hue kronljuskälla. Denna smarta LED-ljuskälla i varmvitt till kallt dagsljus är perfekt när du vill koppla av, läsa, eller fokusera. Ljusflöde på 4 000 K och 470 lm.
1158,00 kr
1042,20 kr
Produktfördelar
- White Ambiance
- 5.2W
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge-aktiverad
- Varmt till kallvitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
I det här paketet
2 x Hue White ambiance Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)
Lägg till de här två smarta Candelabra-ljuskällorna med varmvitt till kallt dagsljus när du vill koppla av, läsa, fokusera eller piggna till. Styr direkt via Bluetooth i ett rum eller parkoppla med en Hue Bridge för att få tillgång till samtliga funktioner.Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)
Specifikationer
Produktinformation
Belopp
2
Tekniska specifikationer
