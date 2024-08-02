*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Försäljning
Multipack: E14 liten klotljuskälla 4-pack
Köp 4-pack Philips Hue E14 smart klotljuskälla, WCA. En liten och smidig LED-ljuskälla som får plats i de mindre armaturerna. Ljusflöde på 470 lm och färgtemperatur 2000K-6500K +16 miljoner färger.
2538,00 kr
2284,20 kr
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- Vitt och färgat ljus
- 4-pack
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
I det här paketet
2 x Hue White and color ambiance Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)
Med Philips Hue Luster P45 E14-lampan kan du integrera dina minsta lampor och armaturer i ditt smarta Philips Hue-belysningssystem. Eftersom klotlampan inte är större än en golfboll passar den där andra längre E14-lampor inte får plats. Klotlampan som finns i vitt, White ambiance och White and Color Ambiance ger miljontals nyanser av vitt och färgat ljus i alla rum.Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)
Specifikationer
Produktinformation
Belopp
2
Tekniska specifikationer
Paket som du kanske gillar
Hue
Smart plug 3-pack
1149,00 kr
Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
3698,00 kr
3328,20 kr
Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
1638,00 kr
1474,20 kr
Multipack: Dimmer switch 3-pack
777,00 kr
Multipack: E14 kronljuskälla 4-pack
1158,00 kr
1042,20 kr
Paket: 2 Play ljusskena + Hue Bridge
2318,00 kr
1854,40 kr