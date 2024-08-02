Support
Närbild på framsidan av Multipack: E14 liten klotljuskälla 4-pack

Försäljning

Multipack: E14 liten klotljuskälla 4-pack

Köp 4-pack Philips Hue E14 smart klotljuskälla, WCA. En liten och smidig LED-ljuskälla som får plats i de mindre armaturerna. Ljusflöde på 470 lm och färgtemperatur 2000K-6500K +16 miljoner färger.

-10%

2538,00 kr

2284,20 kr

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • Vitt och färgat ljus
  • 4-pack
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Visa alla produktspecifikationer

I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

2 x Hue White and color ambiance Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Med Philips Hue Luster P45 E14-lampan kan du integrera dina minsta lampor och armaturer i ditt smarta Philips Hue-belysningssystem. Eftersom klotlampan inte är större än en golfboll passar den där andra längre E14-lampor inte får plats. Klotlampan som finns i vitt, White ambiance och White and Color Ambiance ger miljontals nyanser av vitt och färgat ljus i alla rum.  

Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Specifikationer

Produktinformation

Belopp

2

Tekniska specifikationer

2x Hue White and color ambiance Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Paket som du kanske gillar

Smart plug 3-pack

Hue

Smart plug 3-pack

1149,00 kr

-10%
Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

3698,00 kr

3328,20 kr

-10%
Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

1638,00 kr

1474,20 kr

Multipack: Dimmer switch 3-pack

Multipack: Dimmer switch 3-pack

777,00 kr

Försäljning
Multipack: E14 kronljuskälla 4-pack

Multipack: E14 kronljuskälla 4-pack

1158,00 kr

1042,20 kr

-20%
Paket: 2 Play ljusskena + Hue Bridge

Paket: 2 Play ljusskena + Hue Bridge

2318,00 kr

1854,40 kr

Köp paket med Hue Bridge

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay