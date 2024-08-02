Multipack: E14 liten klotljuskälla 4-pack

2 x Hue White and color ambiance Klotlampa – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Med Philips Hue Luster P45 E14-lampan kan du integrera dina minsta lampor och armaturer i ditt smarta Philips Hue-belysningssystem. Eftersom klotlampan inte är större än en golfboll passar den där andra längre E14-lampor inte får plats. Klotlampan som finns i vitt, White ambiance och White and Color Ambiance ger miljontals nyanser av vitt och färgat ljus i alla rum.