Säkerhetsnyckel Hue trådb. dörrklocka
För tillfället slut i lagret
Om Säkerhetsnyckel Hue trådb. dörrklocka
Har skruven kommit bort eller skadats? Byt ut säkerhetsskruven på din trådbundna videodörrklocka mot denna skruv. Säkerhetsskruvverktyg ingår för enkel installation
- Ersättningsdel
- För trådbunden videoringklocka
- Säkerhetsverktyg och skruv medföljer
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103190024
Design och finish
- Färg
- Rostfritt stål
- Material
- Metall
Övrigt
- Typ
- Reservdelar
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103190024
- Nettovikt
- 0,01 kg
- Bruttovikt
- 0,02 kg
- Höjd
- 86 mm
- Längd
- 52 mm
- Bredd
- 28 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004294701
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103190024
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 4,6 mm
- Total längd
- 5,4 mm
- Total bredd
- 2 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Diameter
- 5,4 mm
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
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