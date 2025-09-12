Support
Närbild på framsidan av Hue Secure trådbunden kamera med bordsstativ

Secure trådbunden kamera med bordsstativ

Låt Philips Hue hålla ett öga på ditt hem åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras och mer. Den här trådbundna hemsäkerhetskameran levereras med ett bordsstativ så att du kan placera den var som helst i ditt hem.

Produktfördelar

  • End-to-end-kryptering
  • 1080P HD-video
  • Ansluts till uttag
  • Stativ ingår
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual
Philips Hue Bridge gör allt detta möjligt

Philips Hue Bridge gör allt detta möjligt

En Hue Bridge ger dig hela uppsättningen av smarta hemsäkerhetsfunktioner: ljus- och ljudlarm, automatiserad närvaroimitation och möjligheten att utöka dina inställningar för hemsäkerhet – eller smart belysning.

Övervaka ditt hem

Övervaka ditt hem

Ta emot aviseringar direkt på din mobila enhet när som helst din Secure-kamera detekterar rörelse. Skapa aktivitets- eller paketzoner för att få en varning beroende på vad som utlöser rörelsen, till exempel en person, ett djur, ett fordon eller ett paket.

Få det att verka som om du är hemma

Få det att verka som om du är hemma

Använd din Secure-kamera med den automatiserade närvaroimitationen och tvåvägssamtalfunktionen för att lägga till ett lager av säkerhet i ditt hem och få sinnesro.

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Svart

Service

Tekniska specifikationer

Kameran

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

