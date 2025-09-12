Låt Philips Hue hålla ett öga på ditt hem åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras och mer. Den här trådbundna hemsäkerhetskameran levereras med ett bordsstativ så att du kan placera den var som helst i ditt hem.