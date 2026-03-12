Trådbunden väggbrytarmodul (2-pack)
Nuvarande pris är 929,00 kr
Nuvarande pris är 929,00 kr
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Bridge Pro
1159,00 kr
För en Trådbunden väggbrytarmodul (2-pack) nya Bridge krävs
Om Trådbunden väggbrytarmodul (2-pack)
Den trådbundna väggströmbrytarmodulen håller dina Hue-lampor strömförsörjda och kontaktbara – även när den vanliga brytaren stängs av. Modulen är nätströmsdriven – Inga batterier behövs. Modulen, som installeras bakom din befintliga lampströmbrytare, ger dig kontroll över lampor i rum och zoner, eller att växla mellan scener genom att slå på och av brytaren. För väggströmbrytarmodulen krävs en Hue Bridge, som ger ett tillförlitligt Zigbee-nätverk, så att du har kontroll över dina lampor, även när Wi-Fi-nätverket inte är tillgängligt. Mer information finns här: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Håller Hue-belysningen nåbart
- Gör befintliga brytare smarta
- Styr belysning, rum eller zoner
- Utan batteri, kräver neutralledare
- Kräver en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103140555
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- Syntet
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftsfuktighet
- 20 %<H<70 % (icke-kondenserande)
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Klämma medföljer
- Ja
- Hue Switch medföljer
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Nej
- Kan uppgraderas med Philips HUE bridge
- Ja
- Mittpunkt
- Ja
- Mittpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Sovrum, Matrum, Funktionell, Korridor, Hemmakontor, Kontor, Vardagsrum
- Stil
- Funktionell
- Typ
- Övrigt
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103140555
- Nettovikt
- 0,03 kg
- Bruttovikt
- 0,07 kg
- Höjd
- 140 mm
- Längd
- 88 mm
- Bredd
- 45 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004297004
Strömförbrukning
- Effekt
- 0,4
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 15,0 mm
- Total längd
- 41 mm
- Total bredd
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Vägg, Tak
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
Vanliga frågor och svar
Vad kan Hue wall switch module göra?
Hue wall switch module kan konfigureras för olika driftlägen, beroende på dina behov. Du kan till exempel ställa in den så att den utlöser olika scener baserat på aktuell tid på dagen, växla mellan dina favoritscener med upprepade tryck, alltid tända samma scen, släcka vissa eller alla lampor i din installation eller till och med starta/stoppa automatiseringar. Du kan konfigurera dessa via Hue app.
Hur många Hue-lampor kan jag styra med Hue wall switch module?
En Hue wall switch module kan styra upp till två rum, en zon eller till och med hela din smarta belysningsanläggning. Det är upp till dig! Om du vill styra endast en del av lamporna i ett rum rekommenderar vi att du först skapar en zon med dessa, för att få största möjliga flexibilitet att skapa och välja scener för dem.
Var kan jag montera Hue wall switch module?
Hue wall switch module är utformad att rymmas i din elbox bakom dina väggströmbrytare. Se till att dessa platser är inom räckhåll för din installation
Hur kan jag gå tillbaka till fabriksinställningar på min Hue wall switch module?
Om du vill återställa standardkonfigurationen för Hue wall switch module, eller om du försöker ta bort oönskade beteenden, navigera till redigeringsskärmen på din enhet och tryck på knappen Återställ. Om problemen kvarstår kan du överväga att ta bort strömbrytaren från Hue-appen och återställa enheten fysiskt genom att trycka på installationsknappen i mer än 10 sekunder och sedan lägga till den igen via Hue-appen.
Kan jag använda Hue wall switch module med automatiseringar?
Ja! Knapparna på wall switch module kan konfigureras för att aktivera lampor eller automationer. Om du väljer automatiseringar kan du starta och/eller stoppa alla dina automatiseringar som kan aktiveras manuellt via appen. Till exempel, starta automatiseringen av närvarohärmning när du går ut
Hur kan jag lägga till min Hue wall switch module i min Hue-installation?
Du kan lägga till en Hue wall switch module till din installation genom att gå till Hue app > Inställningar > Enheter och trycka på +
Kan jag använda Hue wall switch module för att styra min utomhusbelysning?
Ja. Du kan konfigurera en Hue wall switch module för att styra dina Hue-utomhuslampor via Hue-appen. De är dock klassade för inomhusbruk, så se till att endast använda dem inomhus.