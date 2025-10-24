Erbjudande
A67 – E27 smart ljuskälla – 1600
Få klart ljus i utrymmen som garaget eller köket, samt mjukare ljus i andra rum, med en Philips Hue White A67-ljuskälla som ger ett ljusflöde på hela 1 600 lumen (vilket motsvarar 100 W) och trådlös dimring. Anslut till en Hue Bridge för att få tillgång till hela uppsättningen smarta belysningsfunktioner.
Nuvarande pris är 195,30 kr, ursprungligt pris är 279,00 kr
Produktfördelar
- White
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Upp till 1600 lumen*
- Kraftfullt, vitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
67x131