Närbild på framsidan av Hue White A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

Få klart ljus i utrymmen som garaget eller köket, samt mjukare ljus i andra rum, med en Philips Hue White A67-ljuskälla som ger ett ljusflöde på hela 1 600 lumen (vilket motsvarar 100 W) och trådlös dimring. Anslut till en Hue Bridge för att få tillgång till hela uppsättningen smarta belysningsfunktioner.

Produktfördelar

  • White
  • Bluetooth-aktiverad
  • Hue Bridge aktiverad
  • Upp till 1600 lumen*
  • Kraftfullt, vitt ljus
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
