Införliva fördelarna med naturligt dagsljus i ditt hem med vår smartaste ljuskälla hittills, omdesignad för att konsumera 40% mindre energi och utrustad med vitt fullspektrumsljus som kan justeras till allt från mysiga stearinljusnyanser till vederkvickande klart, vitt ljus. Anpassa sedan din belysning ytterligare med ultralåg dimring från full ljusstyrka hela vägen ned till 0,2 %.