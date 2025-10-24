A60 – B22 smart ljuskälla – 810
Införliva fördelarna med naturligt dagsljus i ditt hem med vår smartaste ljuskälla hittills, omdesignad för att konsumera 40% mindre energi och utrustad med vitt fullspektrumsljus som kan justeras till allt från mysiga stearinljusnyanser till vederkvickande klart, vitt ljus. Anpassa sedan din belysning ytterligare med ultralåg dimring från full ljusstyrka hela vägen ned till 0,2 %.
Produktfördelar
- Upp till 810 lumen
- Ljus med fullspektrum (1000-20000K)
- Dimbar till 0,2% ljusstyrka
- Styr med användning av app eller röst
- Enkelt att installera och använda
Specifikationer
Hållbarhet
Antal tändcykler
50 000
Nominell livslängd
25 000