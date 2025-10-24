Vägglampan Philips Hue White Ambiance Adore har en klassisk design och moderna funktioner. Ljusinställningarna som du styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Hue Bluetooth-app hjälper dig att läsa, slappna av, få energi och koncentrera dig. Lägg till en Philips Hue Bridge om du vill ha fler funktioner. Placera armaturen horisontellt över spegeln eller montera två armaturer vertikalt på varje sida för bästa atmosfär.