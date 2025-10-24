Adore spegellampa för badrum
Vägglampan Philips Hue White Ambiance Adore har en klassisk design och moderna funktioner. Ljusinställningarna som du styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Hue Bluetooth-app hjälper dig att läsa, slappna av, få energi och koncentrera dig. Lägg till en Philips Hue Bridge om du vill ha fler funktioner. Placera armaturen horisontellt över spegeln eller montera två armaturer vertikalt på varje sida för bästa atmosfär.
Nuvarande pris är 1849,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall