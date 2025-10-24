En ljuskälla GU10
Skaffa dig varmt till kallt vitt ljus i ditt hem med denna smarta GU10-ljuskälla. Använd kallt ljus för att få energi på morgonen och varma toner för att varva ner på kvällen. Anslut dina ljuskällor till Hue-bryggan för smart styrning av din belysning och för att få tillgång till alla medföljande funktioner.
Nuvarande pris är 34,95 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Hue Bridge krävs
- 1 x GU10-ljuskälla
- Varmt till kallvitt ljus
- Dimbar
- Smart styrning med Hue-brygga*
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
50x57