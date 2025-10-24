Support
White GU10-shaped smart bulb with matte finish, visible dual prongs, and packaging labeled White ambiance Single bulb GU10.

En ljuskälla GU10

Skaffa dig varmt till kallt vitt ljus i ditt hem med denna smarta GU10-ljuskälla. Använd kallt ljus för att få energi på morgonen och varma toner för att varva ner på kvällen. Anslut dina ljuskällor till Hue-bryggan för smart styrning av din belysning och för att få tillgång till alla medföljande funktioner.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Hue Bridge krävs
  • 1 x GU10-ljuskälla
  • Varmt till kallvitt ljus
  • Dimbar
  • Smart styrning med Hue-brygga*
Find your product manual

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    50x57

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

