Support
Närbild på framsidan av Hue White ambiance Fair taklampa

Fair taklampa

Taklampan Philips Hue White Ambiance Fair (vit) har ett unikt belysningssystem som lyser både uppåt och nedåt. Den ger ett varmt till kallvitt ljus och har inbyggda ljusinställningar. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till Hue Bridge om du vill ha fler smarta ljusfunktioner.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Inbyggd LED-lampa
  • Bluetooth-styrning via app
  • Dimmer switch medföljer
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Metall

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay