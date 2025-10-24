Support
Närbild på framsidan av Hue White ambiance GU10 – smart spotlight

GU10 – smart spotlight

Med den här smarta GU10 LED-ljuskällan i dina spotlights kan du skapa rätt stämning när som helst på dagen. Ljuskällan ger ett varmt till kallt vitt ljus och erbjuder omedelbar trådlös dimring.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Bluetooth-aktiverad
  • Hue Bridge aktiverad
  • Varmt till kallvitt ljus
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    50x58

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

