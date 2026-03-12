Klotlampa - E14 ljuskälla - 1-pack
Nuvarande pris är 419,00 kr
Nuvarande pris är 419,00 kr
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Om Klotlampa - E14 ljuskälla - 1-pack
Med Philips Hue Luster P45 E14-lampan kan du integrera dina minsta lampor och armaturer i ditt smarta Philips Hue-belysningssystem. Eftersom klotlampan inte är större än en golfboll passar den där andra längre E14-lampor inte får plats. Klotlampan som finns i vitt, White ambiance och White and Color Ambiance ger miljontals nyanser av vitt och färgat ljus i alla rum.
- Varmt till kallvitt ljus
- Omedelbar styrning via Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514491106
Storlek
- Mått (B × H × D)
- 45x77x45
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftsfuktighet
- 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Driftstemperatur
- -20 °C till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Dimbar med Hue-app och strömbrytare
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- ≥80
- Färgtemperatur
- 2200-6500 K
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8719514491106
- Nettovikt
- 0,04 kg
- Bruttovikt
- 0,08 kg
- Höjd
- 174 mm
- Längd
- 55 mm
- Bredd
- 72 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929003573701
Förpackningsinformation
- EAN
- 8719514491106
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Energieffektivitetsetikett (EEL)
- F
- Effekt
- 5,1
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 77 mm
- Total bredd
- 45 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 470
- Diameter
- 45 mm
- Vikt
- 42
- Lampteknologi
- LED
- Sockel
- E14
- Ljusflöde på 2 700 K
- 320
- EPREL-registreringsnummer
- 1403022
Ljuskällan
- Referenskontrollinställning*
- 4 000 K: via Hue-appscen med “Cool bright”
- Formfaktor
- Luster P45
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Ljusflöde
- Varmt till kallvitt ljus
- Ljusflöde
- 470 lm
- Effektfaktor
- 0.5
- Uppgraderbar programvara
- Ja
- Starta
- Omedelbart 100 % ljusflöde
- Djupt dimbar
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- HomeKit-kompatibel
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- Röstassistenter
- Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home, Microsoft Cortana
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- Det finns ingen bruksanvisning
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
Vanliga frågor och svar
Vilka är skillnaderna mellan Philips Hue-ljuskällorna White, White ambiance och White and color ambiance?
Philips Hue smarta ljuskällor finns i tre olika färgserier: White, White ambiance och White and color ambiance. Vita ljuskällor har dimbart, varmt vitt ljus. White ambiance-ljuskällor har 50 000 dimbara nyanser av varmt till kallvitt ljus. White and color ambiance-ljuskällor har 16 miljoner dimbara nyanser av varmt till kallvitt ljus och färgat ljus.
Fungerar Philips Hue-ljuskällorna med vanliga lampor?
Ja. Philips Hue smarta LED-ljuskällor finns med standardsockel i flera storlekar och modeller, vilket innebär att de passar i de flesta traditionella lampor.
Hur stor är räckvidden för en Hue Bridge-styrd Philips Hue-installation?
Philips Hue-belysningar skapar ett meshnätverk för att kunna prata med Hue Bridge. Tänk dig varje lampa som en vadarsten – minst en ljuskälla måste vara inom 10 meter från Hue Bridge, nästa lampa bör vara inom 10 meter från den första och så vidare. Så länge varje vadarsten är tillräckligt nära nästa kan du styra belysningen i och omkring ditt hem.
Hur vet jag om jag kan använda en spotlight med min transformator?
Om du har MR16-ljuskällor kan de behöva en transformator. Läs i listan med kompatibla transformatorer för Philips Hue MR16 ljuskällor.
Hur stor är räckvidden för en Bluetooth-styrd Philips Hue-installation?
Du måste hålla dig inom Bluetooth-räckvidden – ca nio meter – för att kunna använda Bluetooth-styrda Philips Hue-lampor.