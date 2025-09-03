*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Essential startpaket: 4 E27 smarta ljuskällor (806 lm)
Välkommen in i en värld av smart belysning med det här Philips Hue Essential startpaketet. I paketet ingår fyra ljuskällor i fullfärg och reglerbart vitt ljus, som du enkelt kan justera från varmt och mysigt till kallvitt ljus. Skapa den perfekta stämningen med smidig dimring, miljontals färger och ett bibliotek av ljusscener som våra experter tagit fram – eller skapa din egen! Anslut till medföljande Hue Bridge för att utnyttja alla funktioner. Styr med rösten, appen eller något smart tillbehör.
Produktfördelar
- Upp till 806 lumen
- Varmt till kallvitt (2200-6500K)
- Dimbar till 2% ljusstyrka
- Essential color light
- Hue Bridge included
Styr lamporna med din röst*
Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.
Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning
Förvandla ditt hem med över 16 miljoner färger, och skapa rätt atmosfär för alla situationer på ett ögonblick. Med ett knapptryck kan du skapa feststämning för ett party, förvandla ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram din heminredning med färgaccenter, och mycket mer.
Lek med smart färgbelysning
Med Philips Hue finns inga gränser: Med över 16 miljoner färger kan du förvandla hemmet till en perfekt festlokal, ge godnattsagan liv och mycket annat. Använd förinställda färgljuslägen för att väcka känslan av sommar till liv när som helst eller använd ett eget foto för att återuppleva ett speciellt minne.
Synkronisera dina filmer, TV-program, musik och spel med smart belysning
Med Hue Sync-appen och Hue Bridge kan du ta din underhållning till nästa nivå. Omge dig med Philips Hue-belysning och sätt på en film, lite musik eller ett spel och njut sedan av hur din belysning återspeglar färgerna och rytmen.
Mittpunkten för smart ljusstyrning i hemmet: Hue Bridge
Hue Bridge är väsentlig för att kunna skapa ett personligt Philips Hue-belysningssystem. Den är hjärnan bakom verksamheten som kommunicerar med både smarta ljuskällor och Hue-appen och får systemet att fungera ihop. Den möjliggör också smart styrning i hemmet, med funktioner som rutiner och timers.
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
60 x 111