Milliskin infälld spot ext.
Den infällda spotlighten Philips Hue White Ambiance Milliskin av aluminium smälter perfekt in i omgivningen och ger ett varmt till kallvitt ljus. Den har även inbyggda ljusinställningar som hjälper dig att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.
Nuvarande pris är 519,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Aluminium
Material
Syntet