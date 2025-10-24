Erbjudande
Milliskin infälld spot
Integrera Philips Hue White Ambiance-spotten i ditt Philips Hue-system och njut av naturligt vitt ljus som hjälper dig att vakna, få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. En spot av högsta kvalitet med hållbar konstruktion och genomtänkt design.
Nuvarande pris är 401,40 kr, ursprungligt pris är 669,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Hue Bridge aktiverad
- Dimmer switch medföljer
- GU10
- Aluminium
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Aluminium
Material
Syntet