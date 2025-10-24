Support
Närbild på framsidan av Hue White ambiance Milliskin infälld spotlight 3-pack

Milliskin infälld spotlight 3-pack

Den infällda spotlighten Philips Hue White Ambiance Milliskin i vitt smälter perfekt in i omgivningen och ger ett varmt till kallvitt ljus. Styr direkt med hjälp av Bluetooth eller upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • 3 x GU10-ljuskällor
  • Bluetooth-styrning via app
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Syntet

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay