Milliskin infälld spotlight 3-pack
Den infällda spotlighten Philips Hue White Ambiance Milliskin i vitt smälter perfekt in i omgivningen och ger ett varmt till kallvitt ljus. Styr direkt med hjälp av Bluetooth eller upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.
Nuvarande pris är 1269,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- 3 x GU10-ljuskällor
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Syntet