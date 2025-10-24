Erbjudande
Phoenix infälld spot
Bordslampan Philips Hue Phoenix har en dimbar varm till kallvit LED-ljuskälla som passar alla tillfällen. Anslut till ditt trådlösa nätverk via Hue-bryggan (ingår inte) och styr enkelt via din smarttelefon eller surfplatta.
Nuvarande pris är 269,50 kr, ursprungligt pris är 539,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Integrerad LED-belysning
- White
- Smart styrning med Hue bridge*
- Styr med rösten*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall