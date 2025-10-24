Erbjudande
Phoenix taklampa
Taklampan Philips Hue Phoenix har ett dimbart varmt till kallt vitt LED-ljus som ger stämning. Anslut till det trådlösa nätverket hemma via Hue-bryggan (ingår inte). Då styr du den enkelt via din smarttelefon eller surfplatta.
Nuvarande pris är 209,40 kr, ursprungligt pris är 349,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- White
- Smart styrning med Hue bridge*
- Styr med rösten*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall