Njut av den rätta smarta belysningen för dina dagliga uppgifter

Underlätta vardagen med fyra förinställda ljuslägen som har skapats för dina dagliga behov. De två kalla ljusinställningarna 'Få ny energi' och 'Koncentration' hjälper dig att komma igång på morgonen och behålla ditt fokus medan de varmare 'Läs' och 'Koppla av' hjälper dig att njuta av en bra bok och känna lugn.