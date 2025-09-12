*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Tvåpack E14
Två klassiska kronljuslampor får en smart uppgradering. Dessa ljuskällor erbjuder tusentals nyanser av varmt till kallt vitt ljus, omedelbar dimring och E14-sockel för att du ska kunna välja rätt belysning för varje tillfälle.
Nuvarande pris är 59,95 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Hue Bridge krävs
- 2 x E14-ljuskälla
- Varmt till kallvitt ljus
- Dimbar
- Smart styrning med Hue-brygga*
Kom i stämning med varmvit och kallvit smart belysning
Använd 50 000 nyanser av varmt till kallt vitt ljus för att komma i stämning för att arbeta, leka eller koppla av – oavsett tid på dagen. Få en bra start på dagen med kallt, energigivande vitt ljus eller gör dig redo för läggdags med gyllene toner.
Njut av den rätta smarta belysningen för dina dagliga uppgifter
Underlätta vardagen med fyra förinställda ljuslägen som har skapats för dina dagliga behov. De två kalla ljusinställningarna 'Få ny energi' och 'Koncentration' hjälper dig att komma igång på morgonen och behålla ditt fokus medan de varmare 'Läs' och 'Koppla av' hjälper dig att njuta av en bra bok och känna lugn.
Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma
Hue-appen ger dig total kontroll över belysningen ditt hem, oavsett var du befinner dig. Fjärrstyr belysningen med appen så ditt hem alltid är upplyst enligt ditt önskemål.
Styr lamporna med din röst
Genom att ansluta dina ljuskällor till Hue Bridge kan du även koppla ihop dina ljuskällor med Alexa, Apple HomeKit och Google Assistant för att enkelt styra belysningen med rösten. Med enkla röstkommandon kan du tända och släcka, dimra eller öka belysningen och även skapa ljuseffekter.
Anslut till Hue Bridge för fullständig smart belysningsstyrning
Den här produkten kräver anslutning till Hue Bridge för att få tillgång till alla funktioner. Styr Hue-appen, ställ in timers, rutiner, lägg till eller ta bort belysning m.m. *Hue Bridge säljs separat
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
39x117