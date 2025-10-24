Centura infälld spot
Hue Centura skapar den perfekta atmosfären för alla tillfällen. Perfekt i ditt vardagsrum och sovrum. Styr via Bluetooth för att skapa ljusscener i ett rum, eller parkoppla till en Hue Bridge för att få tillgång till samtliga funktioner.
Nuvarande pris är 819,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Syntet